El jueves 22 de mayo, durante su programa en vivo, Paco Bazán lanzó una sorpresiva declaración que dejó atónitos a sus televidentes: manifestó su intención de alejarse del canal ATV. La revelación ocurrió mientras discutía con su compañero Jason Sánchez sobre el reciente triunfo de Universitario ante Sporting Cristal por el Torneo Apertura de la Liga 1 2025. Esta noticia cayó como una bomba, sobre todo porque se da en medio de un contexto tenso con la periodista Magaly Medina.

El ambiente se volvió aún más intenso cuando Paco Bazán expresó su desacuerdo con la Federación Peruana de Fútbol por haber programado el encuentro sin público, decisión que luego fue anulada. La situación desencadenó un momento de tensión en el set, reflejando el malestar del exarquero con las autoridades deportivas del país, en un contexto ya cargado por su reciente conflicto con Magaly Medina.

Paco Bazán pierde los papeles en vivo

El momento de mayor tensión se vivió cuando Paco Bazán, visiblemente alterado, criticó duramente a la Federación Peruana de Fútbol por su decisión de jugar sin público el duelo entre Universitario y Sporting Cristal, medida que luego fue revertida. La reacción del conductor dejó claro que no se trataba solo de fútbol, sino de una molestia más profunda con el entorno mediático y de gestión que lo rodea.

Jason Sánchez, su compañero de set, intentó minimizar el tema con una sonrisa, lo que desató una fuerte respuesta de Bazán: “Usted se ríe, quiere polemizar”. El comentario dejó entrever que las tensiones no solo se limitan al ámbito deportivo. Detrás del estallido se percibe también el desgaste acumulado por su reciente enfrentamiento con Magaly Medina, figura central del espectáculo televisivo con quien habría tenido un cruce fuera de cámaras.

Paco Bazán rompe el silencio y amenaza con renunciar a ATV

Antes de cerrar el programa, Paco Bazán expresó su cansancio y su intención de alejarse de ATV: “Ojalá que este sea mi último programa. Mi padre no me crio para esto. Mi padre fue un hombre honorable, me dio educación para estar en otro lugar”. Además, reconoció sentirse afectado por la presión en redes sociales: “Vengo soportando por dos semanas una cantidad de gentuza que me escribe en redes sociales insultándome”.

Este desgaste emocional se suma al conflicto público con Magaly Medina, quien lo criticó de “traidor” tras una reunión privada con Jefferson Farfán, gestionada por el exfutbolista Roberto Martínez, para buscar una entrevista en su pódcast. Magaly considera polémico este acercamiento, dado que Bazán fue uno de sus críticos más duros contra ‘Foquita’, lo que ha tensado aún más la situación.