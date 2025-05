La relación entre Paco Bazán y Magaly Medina se quebró luego de que se revelara que el exportero se reunió con Jefferson Farfán, a quien la conductora ha criticado en varias ocasiones y cuyo acercamiento consideró una 'traición'. La periodista de espectáculos expresó abiertamente su descontento por este encuentro, lo que desató una fuerte confrontación entre ambos personajes públicos.

En medio de esta polémica, Paco Bazán fue abordado por un reportero de ‘Magaly TV, la firme’ durante un paseo con Susana Alvarado y, lejos de buscar un acercamiento, respondió con contundencia y lanzó un mensaje directo a su 'madrina'.

Paco Bazán manda fuerte mensaje a Magaly Medina

Paco Bazán no dudó en adoptar un tono confrontacional cuando fue abordado por un reportero de ‘Magaly TV, la firme’ y cuestionado sobre un supuesto encuentro con Jefferson Farfán, con quien había tenido enfrentamientos meses atrás. Bazán puso en duda la veracidad de las fuentes utilizadas por la periodista.

“Te estoy preguntando. ¿Te consta a ti? O sea, es una especulación, es un rumor. Yo creo que las fuentes de ceviche también están mal. Yo creo que son fuentes de Mi Barrunto (...) Yo te pregunto: ‘¿ya estás satisfecho?. Ya estuvo. ¿Te parece esto amigable?. ¿A un compañero de trabajo te parece amigable?’“, respondió el conductor de 'El deportivo'

Además, Bazán negó haber traicionado a Magaly Medina, asegurando que no encuentra problema alguno en reunirse con Farfán y lanzó un reto a la periodista: “Si yo me hubiera juntado con Jefferson por la razón que sea, ¿Dónde está el problema? (...) Yo le pregunto a Maga, si Jefferson Farfán mañana le da una entrevista exclusiva a ella en su casa, ¿no va?, ¿no la hace?”, preguntó.

Finalmente, Bazán desmintió que los juicios legales de Jefferson Farfán sean contra el canal ATV, aclarando que se trata de asuntos personales en los que espera recibir el mismo respaldo. “Ella es la que ha sido procesada (...) Magaly me parece fantástico que el canal de haga cargo de juicios personales. No son al canal, son a 'Maga', es su opinión y qué bueno que el canal la respalde como espero que yo, si me pasa a mí algo, que me vaya de boca, me respalde a mí también”, agregó.

Magaly Medina minimiza el programa de Paco Bazán

Magaly Medina no tardó en responder con dureza a las declaraciones de Paco Bazán, a quien incluso calificó de 'ignorante' en vivo. La conductora mostró su indignación ante los comentarios de Bazán sobre los procesos judiciales que ella enfrenta, señalando que sus críticas carecen de fundamento.

“El grado de ignorancia del que habla… Juicios personales dice. ¿No ve que estoy en la sala de mi casa dando opinión e informando sobre espectáculos? Estoy trabajando para un canal de televisión”, comentó la 'Urraca'.

Además, Medina recordó al conductor que ha sido una pieza fundamental en el éxito de ATV durante años, y le desafió a igualar sus números para poder reclamar. “Yo le he dado a ATV años y años de gran prime time. El día, Paco Bazán, que tú hagas las cifras que yo he hecho a lo largo de mi historia en ATV, ese día reclama. Y acá yo no me voy de boca”,arremetió.