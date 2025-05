Laura Spoya sorprendió al anunciar públicamente que se encuentra en proceso de separación con su aún esposo, el empresario mexicano Brian Rullan. La conductora de ‘Todo Good’ compartió su sentir con evidente emoción, señalando que ha sido blanco de críticas que afectaron a su entorno familiar. Sin embargo, sus palabras no pasaron desapercibidas para Rodrigo González. El conductor de ‘Amor y Fuego’ reaccionó con dureza al emotivo mensaje de la conductora y cuestionó la autenticidad de sus declaraciones.

'Peluchín' lanza fuerte mensaje tras anuncio Laura Spoya sobre el fin de su matrimonio

Rodrigo González se pronunció ante el comunicado que hizo Laura Spoya respecto al fin de su relación con Brian Rullan. Durante la emisión de ‘Amor y fuego’, el conductor arremetió contra la presentadora peruana y la acusó de victimizarse. “Los halagos como las críticas se deben tomar igual, no tomarlo personal”, comentó antes de agregar con ironía que, pese a su dramatismo, no logró conmover: “Puja, puja y puja y no le sale ni una lágrima”.

'Peluchín' cuestionó el tono con el que la ex Miss Perú se presentó ante el público, sugiriendo que su pronunciamiento fue innecesariamente teatral. Sin embargo, su compañera de conducción, Gigi Mitre, salió en defensa de la modelo.

Durante el programa ‘Good Time’, Laura Spoya hizo un descargo sobre los comentarios que ha recibido desde que comenzaron los rumores de su separación. “Sé la mujer que soy. Todo lo hago por mis hijos. Siempre he velado por la estabilidad de mi familia”, expresó visiblemente afectada. En su declaración, también lamentó los ataques personales: “Nunca he necesitado de nadie para salir adelante y me molesta que usen calificativos tan fuertes, siento que el límite del respeto se perdió”.

La modelo dejó en claro que su intención nunca fue mediatizar su ruptura, pero que las circunstancias la llevaron a pronunciarse. “No he querido hacer un circo y siento que se está convirtiendo en un maldito circo”, afirmó tajantemente.