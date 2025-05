Mario Irivarren reaccionó al fin del matrimonio de Laura Spoya y Brian Rullan: “Ya era momento”

La reciente confesión de Laura Spoya durante el pódcast Good Time generó un gran impacto entre sus seguidores. La conductora no solo confirmó el fin de su relación con el empresario mexicano Brian Rullan, sino que también anunció su alejamiento temporal del espacio digital que comparte con Mario Irivarren y Gerardo Pe. Al respecto, el chico reality, con quien Laura mantiene una sólida amistad, se mostró comprensivo pero directo al opinar sobre la decisión de la exreina de belleza.

Mario Irivarren opinó sobre la ruptura de Laura Spoya y Brian Rullan

El chico reality confesó que ya conocía la situación sentimental de Spoya y que, en reiteradas ocasiones, le sugirió que lo hiciera público. “Me parece lo mejor que estás haciendo, creo que ya era momento. Yo te lo venía diciendo, que era lo mejor y lo recomendable”, comentó en el programa.

Irivarren señaló que, aunque la noticia se dio tras una situación inesperada, probablemente sea lo más sano para ambas partes. Como se recuerda, desde hace semanas había bastantes rumores de un divorcio, pero Laura decidió mantener la discreción del tema. Sin embargo, Israel Dreyfus —invitado al pódcast— rompió ese silencio al mencionar el tema en plena transmisión, lo que terminó por motivar la confesión de Spoya.

Aunque se especulaba una crisis matrimonial, Laura Spoya confirmó el fin de su relación con Brian Rullan. Foto: composición LR/ Good Time

“Tal vez no ha llegado de la forma en la que querías, pero al final creo que va a ser lo mejor para ambos”, añadió Mario, señalando que su compañera intentaba postergar una realidad que ya no se podía ocultar. Irivarren fue claro al mencionar que separarse forma parte de la vida y que, en su opinión, hablar del tema no necesariamente expone a la familia. “Cuando tú dices ‘yo no quería anunciarlo por cuidar a mis hijos y a mi familia’, creo que simplemente estabas estirando lo inevitable. Si tú sientes que al hablarlo expones a tu familia, yo discrepo de ti”, expresó.

Además, reflexionó sobre el impacto de los comentarios en redes sociales y cómo los maneja personalmente: “Yo tengo mucha experiencia en eso. A mí me insultan todos los días. ¿Tú crees que a mí me interesa? Siento que a ustedes sí les afecta mucho cada comentario negativo que leen en las redes, pero las redes están repletas de eso. Es inevitable y tú no te lo puedes tomar en serio”, enfatizó.

Laura Spoya abandonó Good Time

Por su parte, Laura Spoya confirmó que se alejará del pódcast temporalmente, una decisión que tomó luego de que las declaraciones de Israel Dreyfus sobre su separación se viralizaran en TikTok. Conmovida hasta las lágrimas, explicó que necesita tiempo para sanar. “Igual me voy a retirar, no me siento bien, estoy muy extenuada, me encantaría poder quedarme, pero para mí es complicado”, expresó.

Finalmente, se despidió de sus compañeros con un abrazo y agregó: “Adiós, no sé cuándo los veré, esperemos que pronto.”