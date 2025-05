Tras la fuerte confrontación que Christian Cueva protagonizó con Rodrigo González, ‘Peluchín’, y Gigi Mitre en 'Amor y fuego', el futbolista decidió pedir disculpas públicamente por su comportamiento. En el pódcast 'Enfocados', conducido por Jefferson Farfán y Roberto Guizasola, Cueva admitió que fue impulsivo en su reacción y se disculpó, pidiendo respeto y comprensión por su comportamiento. Sin embargo, la respuesta de los conductores no tardó en llegar.

En su programa, ‘Peluchín’ y Gigi Mitre respondieron a las disculpas de Cueva, dejando claro que aunque valoraban el gesto, no creían que la situación debiera haber llegado a ese punto. "Hay formas, eso no debió llegar a ese extremo", comentó la conductora, expresando su descontento por cómo se manejó el enfrentamiento en vivo, donde el jugador menospreció su profesión.

'Peluchín' y Gigi Mitre reaccionaron a las disculpas de Cueva

En la última emisión de 'Amor y fuego', este lunes 12 de mayo, Rodrigo González y Gigi Mitre reaccionaron a las disculpas de Christian Cueva, emitidas en el pódcast de Jefferson Farfán. Los conductores se mostraron sorprendidos por la actitud del futbolista y no tuvieron inconvenientes en aceptar sus disculpas. “Me parece válido, no pasa nada. Yo también me he exaltado”, expresó Gigi. “Disculpas aceptadas por mi parte”, agregó 'Peluchín'.

Aunque ambos aceptaron las disculpas, también dejaron claro que la situación no debió llegar a ese extremo. Gigi Mitre lamentó que Cueva hubiera perdido los papeles en vivo, y ‘Peluchín’ señaló que no se debería menospreciar la carrera del otro. “Nadie deja de reconocer el futbolista que es. No tiene nada que ver eso, pero no puedes menospreciar. Tú les has dado alegrías a la gente que ama el fútbol, la gente que ama y que vibra cuando ve que esa pelota entra en el arco y nos convierte en ganadores”, expresó el conductor de espectáculos.

“Cada uno tiene una misión y la cumple, pero no tiene por qué menospreciar lo del resto”, concluyó el popular 'Peluchín'. Finalmente, ambos conductores de 'Amor y fuego' destacaron que el tema con Christian Cueva nunca fue personal y que no había motivo para guardar rencor.

Christian Cueva ofrece disculpas a 'Peluchín' y Gigi Mitre tras incidente en vivo

Christian Cueva pidió disculpas públicas a Rodrigo González y Gigi Mitre, tras la tensa discusión que protagonizó en vivo. El futbolista reconoció que se dejó llevar por las emociones y admitió que sus declaraciones en televisión fueron desafortunadas. “En general pido disculpas porque de repente uno se puede exaltar, puede tener una carga y todo, no sabe cómo manejarse en estas situaciones”, expresó.

El popular 'Aladino' se refirió directamente a los conductores, a quienes ofreció disculpas públicas: “Lo hice en un programa que es de ‘Amor y Fuego’, que es de Gigi y de Rodrigo. Yo acepto cuando uno se exalta, pedirle disculpas a ellos y a alguien más que me olvide también”. Además, reflexionó sobre cómo la situación fue más allá de lo mediático y tocó aspectos personales que lo afectaron emocionalmente: “Me acuerdo de ellos porque se llevó la situación a algo ya no tanto mediático, sino que se llevó a más de la persona y que humanamente nos duele”, finalizó.