Laura Spoya confirmó públicamente la ruptura con su esposo, el empresario mexicano Brian Rullan, tras meses de especulaciones en medios y redes sociales. La exreina de belleza, quien mantiene una relación cercana con sus seguidores, reveló que la decisión fue tomada en buenos términos y que prevalece el respeto entre ambos. En un emotivo mensaje transmitido en su pódcast ‘Good Time’, Spoya aclaró que busca preservar la tranquilidad familiar, sobre todo por sus dos hijos nacidos en 2021 y 2022.

La noticia cobra relevancia en el ámbito del entretenimiento, dado el perfil público de Laura Spoya y la atención que genera cualquier detalle sobre su vida personal. En medio de rumores y algunas indirectas lanzadas por Brian Rullan, la exMiss Perú se pronunció con firmeza para desmentir confrontaciones públicas y proteger la imagen de su expareja, reafirmando que su prioridad es mantener una relación civilizada y madura.

Laura Spoya asegura que no hablará mal de su aún esposo

En medio de la incertidumbre y comentarios que circulaban sobre su separación, Laura Spoya ha sido enfática en que jamás hará declaraciones negativas sobre Brian Rullan. La modelo y conductora destacó que su enfoque está en el bienestar de sus hijos y en no convertir una situación personal en un espectáculo mediático. “Siempre voy a estar yo con la mejor actitud. Jamás van a ver de mí parte publicar algo negativo, nunca hablar nada de malo, nunca verán eso de mí”, manifestó con contundencia la ex Miss Perú.

Spoya explicó que tanto ella como su esposo han pasado por momentos complicados, pero que solo ellos conocen las dificultades enfrentadas durante su matrimonio. “No tengo nada más que agradecimiento, cariño y amor por la persona que me dio muchos años de su vida”, añadió, reafirmando su postura conciliadora.

Laura Spoya anuncia fin de su relación con Brian Rullan

La confirmación oficial de la separación entre Laura Spoya y Brian Rullan llegó a través de la edición más reciente del pódcast ‘Good Time’, donde la exMiss Perú rompió el silencio luego de meses de especulaciones. “Ha sido una noche complicada, no es fácil para mí. El tema que he tratado de mantener en estricto privado, que es el de mi relación, que he intentado que no se involucren, soy yo quien sabe lo que está pasando y quien está sobrellevando las luchas desde hace bastante tiempo”, expresó con tristeza.

Además, Laura Spoya explicó que la prioridad en este momento es preservar la salud mental y emocional de sus hijos, nacidos en 2021 y 2022. Subrayó que mantiene una comunicación respetuosa con su esposo para garantizar la estabilidad familiar y evitar conflictos que puedan perjudicar a sus pequeños.

“Nunca es fácil cuando una relación se termina, nunca es fácil un proceso de separación. Si he tratado de proteger a capa y espada lo que está sucediendo es por el amor a mis hijos, no he querido hacer de esto un circo. Sé la mujer que soy y sé lo fuerte que soy”, afirmó entre lágrimas.