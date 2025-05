La exMiss Perú Laura Spoya rompió su silencio y confirmó oficialmente su separación del empresario mexicano Brian Rullan durante la reciente edición del pódcast 'Good Time'. La noticia llega tras meses de especulaciones, alimentados por declaraciones de terceros que señalaban la posible ruptura de la pareja. Además, las recientes declaraciones de Israel Dreyfus, quien afirmó haber visto a Laura en una fiesta acompañada de otro hombre, reavivaron los rumores y generaron fuertes críticas.

En medio de una emotiva intervención, Laura Spoya detalló que la decisión ha sido difícil y que el proceso de separación con Brian no ha sido sencillo, pero que siempre ha buscado proteger la estabilidad de sus hijos y su entorno familiar. Asimismo, explicó que mantuvo silencio para evitar convertir su situación personal en un “circo”. “Nunca van a escucharme decir algo negativo; solamente él y yo sabemos los problemas y los desafíos que pasamos”.

Laura Spoya habla sobre la separación y el impacto en su familia

Durante su programa, Laura Spoya relató: “Ha sido una noche complicada, no es fácil para mí. El tema que he tratado de mantener en estricto privado, que es el de mi relación, que he intentado que no se involucren, soy yo quien sabe lo que está pasando y quien está sobrellevando las luchas desde hace bastante tiempo”.

La exMiss Perú confesó que el proceso de separación es largo y complejo. “Nunca es fácil cuando una relación se termina, nunca es fácil un proceso de separación. Si he tratado de proteger a capa y espada lo que está sucediendo es por el amor a mis hijos, no he querido hacer de esto un circo. Sé la mujer que soy y sé lo fuerte que soy”, afirmó entre lágrimas.

Además, envió un fuerte mensaje a quienes la tildaron de “interesada” por supuestamente abandonar a su esposo: “Todo lo hago por mis hijos, siempre he velado por la estabilidad de mi familia. Soy una persona altamente ambiciosa y nunca he necesitado de alguien para salir adelante. Me molesta que la gente utilice calificativos tan fuertes conmigo; siento que el límite del respeto se perdió hace bastante”.

Tras terminar su descargo, Laura Spoya lanzó de forma irónica y en tono de broma un “Te odio, Israel” y fue consolada por sus compañeros Mario Irivarren y Gerardo Pe, quienes revelaron que tanto ellos como la producción ya estaban al tanto de su separación desde semanas atrás, pero por respeto a Laura prefirieron mantener silencio.

¿Qué dijo Israel Dreyfus sobre Laura Spoya?

El 26 de mayo, durante un episodio del pódcast 'Good Time' con Israel Dreyfus como invitado, la conversación se tornó incómoda cuando Gerardo Pe comentó que aún mantienen su espíritu fiestero: “Pero esa esencia de la juerga todavía queda. Laura también se va a juerguear”. Entre bromas, Dreyfus añadió: “Yo me los he encontrado el sábado. A Abner…, a Laura con ‘Macuito’”, comentario que sorprendió a los presentes. Visiblemente molesta, Laura Spoya se levantó para encararlo y le dijo: “Ya, ven acá. Párate. Cállate”.

El momento se tornó tenso cuando Spoya susurró algo al oído de Dreyfus, quien respondió: “No entendí nada, pero está bien, no te vi. No era Laura, era otra”. Aunque intentó disimular, el silencio en el set evidenció la incomodidad. Los usuarios en redes sociales no tardaron en viralizar el clip, destacando el apodo “Macuito”, posiblemente una referencia al productor Abner Robles, lo que añadió aún más misterio a la situación.