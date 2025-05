Israel Dreyfus expone que vio en fiesta a Laura Spoya acompañada de peculiar persona: "Me los he encontrado el sábado". Foto: Composició

Israel Dreyfus expone que vio en fiesta a Laura Spoya acompañada de peculiar persona: "Me los he encontrado el sábado". Foto: Composició

La más reciente edición del podcast Good Time, emitida el 26 de mayo, se convirtió en tendencia tras la controversial participación de Israel Dreyfus, quien lanzó una serie de comentarios que provocaron tensión en el set y asombro entre los espectadores. En medio de una charla informal sobre salidas nocturnas, el exintegrante de realitys dejó entrever que habría visto a Laura Spoya en una fiesta el último sábado, acompañada por una misteriosa figura que él mismo apodó como "Macuito".

Las repercusiones no tardaron en llegar. Usuarios en TikTok y X (antes Twitter) viralizaron el momento y comenzaron a teorizar sobre la identidad del acompañante, provocando debates sobre la vida privada de Spoya. La transmisión no fue subida a la plataforma de YouTube de Habla Good, lo que avivó aún más la polémica. Sin embargo, horas después se emitió el video del programa, aunque con algunas partes eliminadas.

Israel Dreyfus expone a Laura Spoya

Los conductores de Good Time recordaban sus épocas de juventud en fiestas y salidas. Sin embargo, la conversación se tornó incómoda cuando Gerardo Pe intervino y señaló que aún comparten momentos así: “Pero esa esencia de la juerga todavía queda. Laura también se va a juerguear”. Israel Dreyfus, entre bromas y risas, comentó: “Yo me los he encontrado el sábado. A Abner…, a Laura con ‘Macuito’”. Este comentario dejó desconcertados a los presentes. Laura Spoya se mostró visiblemente molesta y se levantó de su asiento para encarar a Dreyfus, quien reaccionó con una sonrisa nerviosa. “Ya, ven acá. Párate. Cállate”, expresó.

La conductora le dijo algo al surfista en su oído que al parecer no logró entender, pues sostuvo luego: “No entendí nada, pero está bien no te vi. No era Laura, era otra”. La situación generó risas forzadas en el set, y Spoya intentó suavizar el momento diciendo: “Ahora sí oficialmente estoy en UCI. Me he quedado sin oxígeno”. Aunque trató de disimular el malestar, el silencio posterior del equipo evidenció el impacto de la declaración. Los internautas no tardaron en captar el detalle y comenzaron a difundir el extracto en distintas redes sociales, especialmente en TikTok, donde se volvió viral en cuestión de horas.

Lo más intrigante fue el uso del apodo “Macuito”, que Dreyfus mencionó luego de vacilar con el nombre “Abner”, al parecer en referencia al productor de Good Time, Abner Robles.

Redes sociales especulan sobre declaración de Israel Dreyfus

En plataformas como TikTok, X y foros de streamers, miles de usuarios comenzaron a comentar sobre el tenso momento protagonizado por Israel Dreyfus y Laura Spoya. Los más atentos analizaron la escena cuadro por cuadro, intentando descifrar si el invitado realmente había soltado el nombre de una figura conocida, o si simplemente improvisó para generar controversia.

“Dijo a Abner y luego dijo a Laura con Macuito”. “Laura y Abner, de acá lo van a querer barajear. Qué dirá el esposo de Laura..”. “No es Abner. Quiso soltar su nombre para disimular el verdadero, pero como es casado no se vería bien y por eso cambio al seudónimo de Macuito”. “Macuito es Mario por q Israel estaba hablando sobre ellos y sus salidas y dijo me los he encontrado el sábado jajaja”, fueron algunos de los comentarios.

En TikTok, el clip fue compartido por la cuenta @chismosos.millenials, donde alcanzó miles de visualizaciones. Asimismo, seguidores del podcast pidieron que Dreyfus regrese como invitado recurrente, destacando su estilo directo y sincero.

¿Qué dijo Israel Dreyfus sobre el matrimonio de Laura Spoya?

La polémica no terminó con la mención del misterioso “Macuito”. Durante el mismo episodio, Laura Spoya preguntó a Israel Dreyfus si consideraba establecer una relación seria a futuro. Él respondió con una frase que desató aún más el escándalo: “¿Por qué estabilizar? ¿Qué significa estabilizar? Tú estás al borde del divorcio y me vienes a hablar a mí de estabilizar”, sostuvo.

El comentario provocó sorpresa en el set y dejó sin palabras a Spoya, mientras sus compañeros, Gerardo Pe y Mario Irivarren, intentaron restar peso al asunto con bromas. Sin embargo, Dreyfus en otro intervención insistió: “Por ahí ha rebotado la noticia”, insinuando que los rumores de un posible divorcio de Laura no eran infundados.