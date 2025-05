Greissy Ortega se pronunció sobre la tensa relación con su hermana Milena Zárate, esta vez desde el programa 'Esta noche', donde fue entrevistada el 24 de mayo. Su aparición se dio pocos días después de que su hermana protagonizara, en el mismo espacio, un emotivo reencuentro con sus tres hijos.

Lejos de compartir la emoción del momento, Greissy reveló que no estaba de acuerdo con dicho encuentro y explicó que tenía motivos muy serios para evitar que sus hijos retomaran contacto con Milena. Según dijo, su decisión fue tomada pensando en el bienestar de los menores, pues considera que su hermana ha cruzado límites que afectan directamente a su familia.

Greissy Ortega aclara por qué no quería que Milena Zárate se acerque a sus hijos

Durante la visita de Milena Zárate al programa, la producción había preparado un posible reencuentro entre ella y su hermana Greissy Ortega. Sin embargo, fue la propia cantante quien decidió no participar en ese encuentro, dejando en claro que sus diferencias son irreconciliables. Sin embargo, vivió un momento bonito cuando pudo abrazar a sus sobrinos a quienes no veía hace años.

Aunque el momento fue emotivo, Greissy ha revelado cuál fue su verdadera reacción frente a esa escena. “Accedí, como tú mismo lo dices, accedí a que mis hijos la vieran y mi última hija la conociera, porque no la conoce”, comentó al inicio de la entrevista.

Greissy Ortega sorprendió al afirmar que no deseaba que sus hijos se acercaran a Milena. “Más allá de resentimiento, puedo llamarlo, yo no quería ni siquiera, hablé con Miluska, yo no quería ni siquiera que ella se acercara a mis hijos”, afirmó.

La influencer colombiana expuso sus motivos: “Por el hecho de que ella se tomó atribuciones al hablar mal de ellos en televisión”, explicó. Esta declaración haría alusión a una ocasión en la que Milena Zárate insinuó que los niños no estaban bien cuidados, dejando entrever una posible negligencia de su parte.

Greissy Ortega se quiebra al hablar de su hijo con autismo

Durante la entrevista, Greissy Ortega también abrió su corazón al contar uno de los episodios más dolorosos que vivió como madre. Con siete meses y medio de embarazo, la colombiana se quebró al recordar el acoso escolar que sufrió su hijo mayor, Jacob, mientras vivían en Estados Unidos. Según relató, el niño, diagnosticado con autismo e hiperactividad, fue víctima constante de burlas y maltratos por parte de sus compañeros.

“Sí me ha dado miedo, porque él ha recibido mucho bullying, de muchos niños. Cuando yo me fui a Estados Unidos, a él me le pegaban, Cholita, porque me decían que era un niño retrasado”, expresó entre lágrimas. Greissy confesó que este tipo de experiencias la han llenado de angustia, y que su prioridad ha sido siempre proteger el bienestar emocional de sus hijos.