Greissy Ortega sorprendió al ser hospitalizada tras una baja significativa en sus niveles de hemoglobina, una situación delicada debido a su avanzado embarazo. Esta noticia generó gran preocupación entre sus seguidores y allegados.

El ingreso al hospital se produce en medio de la reciente polémica con su hermana, Milena Zárate, luego de un tenso encuentro durante la grabación del programa ‘Esta noche’, donde sus hijos también tuvieron un emotivo reencuentro. A pesar de su estado de salud, Greissy Ortega reveló que lo que más la afecta es un profundo dolor emocional.

Greissy Ortega comparte sentido mensaje tras hospitalización

La conductora Magaly Medina expuso en su programa que Greissy Ortega habría tenido una fuerte pelea con Milena Zárate en el estacionamiento de América Televisión, donde intercambiaron insultos. Tras este incidente, Ortega sorprendió al revelar en redes fue hospitalizada para recibir atención médica especializada. Según indicó, su ingreso se debió a una fuerte baja en sus niveles de hemoglobina, motivo por el cual los doctores le recomendaron reposo y cuidados estrictos.

Greissy Ortega dedica mensaje a sus hijos. Foto: instagram

Aunque atraviesa un momento complicado, Greissy Ortega expresó en sus redes el dolor que siente por estar alejada de sus tres hijos: “Mi fuerza no viene de mí, sino de mis 3 pedacitos de vida que me sostienen, los amo y los extraño, voy a poner todo de mi parte y sé que Diosito me ayudará para estar de nuevo junto a mis bebés”.

Además, Greissy agradeció el apoyo constante de su familia y, especialmente, de su pareja, Randol Pastor, quien ha estado a su lado durante toda la hospitalización. En sus redes sociales, el hermano de Allison Pastor compartió una imagen de la colombiana en la cama del hospital, acompañada de un mensaje de aliento. En respuesta, la hermana de Milena Zárate comentó: “Me has demostrado que una relación se basa en respeto, lealtad, pero sobre todo en estar en la salud y la enfermedad, y tú siempre estás. Te amo, mi amor”.

Greissy Ortega y Randol Pastor más juntos que nunca. Foto: instagram

Milena Zárate tuvo emotivo reencuentro con hijos de Greissy Ortega

Milena Zárate fue invitada al programa ‘Esta Noche’, donde se abordó la posibilidad de un reencuentro con su hermana Greissy Ortega, pero ella se negó a verse con ella y aceptó únicamente recibir a sus tres hijos. Al entrar los niños al set, Milena no pudo evitar emocionarse y romper en llanto. Los abrazó con ternura y les preguntó si la recordaban, mostrando un gran cariño hacia ellos. “Siempre les he abierto las puertas a ellos, y ella lo sabe. Ellos no tienen la culpa de nada”, manifestó conmovida.

A pesar del tiempo sin comunicación con Greissy, el amor que Milena siente por sus sobrinos fue evidente durante el encuentro. La cantante dejó claro que la distancia con su hermana no afecta el vínculo con los niños. “Nunca les he limitado el amor, yo siento que ellos deben estar separados de todo lo que tenga que ver con los adultos”, dijo entre lágrimas. Tras este emotivo momento, Milena se retiró del programa acompañada por los menores.