Milena Zárate confiesa que no esta lista para ver a Greissy Ortega | Composición LR/América

Durante su participación en el programa 'Esta noche', Milena Zárate protagonizó un momento de alta carga emocional al encontrarse inesperadamente con los hijos de su hermana, Greissy Ortega. La expareja de Edwin Sierra, fue sorprendida por la producción con la presencia de los tres menores, quienes ingresaron al set en medio de la entrevista.

El gesto conmovió profundamente a la artista, quien se dejó llevar por la emoción y abrazó a los pequeños entre lágrimas. Este episodio ocurre en medio de una larga y compleja relación familiar marcada por la distancia y los conflictos entre ambas hermanas, que se mantienen sin reconciliación hasta el momento.

Milena Zárate y el emotivo encuentro con sus sobrinos

Al ver ingresar a los tres hijos de Greissy Ortega, Milena Zárate no pudo contener el llanto. La cantante los abrazó con fuerza, visiblemente conmovida. Durante el encuentro, Milena acarició a los menores, les preguntó si la recordaban y expresó públicamente su cariño: “Siempre les he abierto las puertas a ellos, y ella lo sabe. Ellos no tienen la culpa de nada”.

A pesar de los años sin contacto, el afecto entre la tía y los sobrinos fue evidente. Milena dejó claro que su distanciamiento con Greissy no afecta el lazo que mantiene con los niños. “Nunca les he limitado el amor, yo siento que ellos deben estar separados de todo lo que tenga que ver con los adultos”, afirmó entre lágrimas. Luego del reencuentro, se retiró del set acompañada por los pequeños.

Milena Zárate rechaza encontrarse con Greissy Ortega

Pese al emotivo reencuentro con sus sobrinos, Milena Zárate fue tajante al reafirmar que no está dispuesta a reconciliarse con su hermana. La artista sostuvo que la relación entre ambas está completamente rota. “Es algo que es irremediable, ya no más. Hay que tener mucho coraje, yo la adoro, la amé con todas las fuerzas de mi corazón hasta el último día que decidió irse. Yo la apoyé y la ayudé”, expresó.

Milena también cuestionó la actitud de Greissy Ortega en el último tiempo, luego de que recientemente la acusara de haberle sido infiel a Edwin Sierra con su primo. “Hay que tener un corazón de hierro para siquiera mirarle la cara a una persona que hasta hace un par de días te ha acusado de tantas cosas”, expresó.