Greissy Ortega se quiebra al hablar que su hijo con autismo sufría de bullying: "Le pegaban"

Durante su más reciente aparición en el programa 'Esta noche' de la Chola Chabuca, Greissy Ortega, hermana menor de Milena Zárate, abrió su corazón y relató uno de los episodios más dolorosos de su vida personal. Con siete meses y medio de embarazo de su cuarto hijo, la colombiana rompió en llanto al hablar sobre el bullying que sufrió su hijo, diagnosticado con autismo e hiperactividad, durante su estadía en Estados Unidos.

Greissy Ortega, quien actualmente mantiene una relación con Randol Pastor, denunció también los momentos de violencia que vivió por parte de su exesposo, Ítalo Villaseca, mientras residía en el extranjero. En medio de lágrimas, compartió cómo tuvo que abandonar Estados Unidos buscando protección para ella y sus hijos.

Greissy Ortega se quiebra al hablar del duro momento que vivió con su hijo con autismo

Entre los momentos más duros que confesó en televisión nacional, Greissy Ortega reveló que su hijo mayor, Jacob, fue agredido por otros niños mientras estudiaba en Estados Unidos. “Sí me ha dado miedo, porque él ha recibido mucho bullying, de muchos niños. Cuando yo me fui a Estados Unidos, a él me le pegaban, Cholita, porque me decían que era un niño retrasado”, expresó conmovida.

La hermana de Milena Zárate resaltó que estos episodios no solo afectaron profundamente a su hijo, sino que también la marcaron como madre. “Yo me aferré a Jacob desde que nació, porque yo no he tenido el afecto de mamá”, dijo entre lágrimas, haciendo referencia a su complicada relación con su madre, la cual ha mencionado en entrevistas anteriores.

La situación fue aún más dolorosa por la actitud del propio padre del niño. Ortega aseguró que Ítalo Villaseca nunca aceptó al pequeño Jacob por su condición. “Me dijo que Jacob no contaba porque no era un niño normal”, relató. Esta falta de apoyo y comprensión la llevó a perder a su última hija en Estados Unidos, un hecho que suma a la lista de tragedias que ha enfrentado la joven madre.