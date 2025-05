Greissy Ortega se mantiene firme en su decisión de no retomar el vínculo con su hermana Milena Zárate, pese a los intentos de terceros por mediar. La colombiana considera que su lazo familiar es perjudicial y asegura que no hay espacio para una reconciliación.

Durante una reciente entrevista en el programa 'Esta noche', Greissy Ortega abrió su corazón y habló sin filtros sobre la tensión que vive con Milena Zárate. Aunque Mónica Cabrejos intentó aconsejarle una posible apertura, Ortega se mostró tajante al decir que no quiere volver a ese tipo de relación.

Una relación marcada por el conflicto

Greissy Ortega no dudó en calificar el lazo con su hermana como dañino. “Es como una relación tóxica”, sentenció al recordar los múltiples desencuentros que han tenido a lo largo del tiempo. La distancia entre ambas no solo es emocional, sino también una barrera que Ortega no está dispuesta a derribar por el momento. A lo largo de los años, los desacuerdos entre las hermanas han sido constantes y públicos, convirtiéndose en una historia recurrente dentro del entretenimiento local.

En sus declaraciones, Greissy Ortega dejó ver que no existe resentimiento, pero sí una clara necesidad de mantenerse alejada por salud emocional. Mencionó que ha aprendido a priorizar su tranquilidad y la de sus hijos, quienes son su núcleo principal. “He evitado siempre meter a mis hijos en todo esto”, señaló, subrayando su esfuerzo por mantenerlos al margen de los conflictos familiares.

Mónica Cabrejos le pidió abrir la puerta al diálogo

Durante la conversación en el set de televisión, Mónica Cabrejos intentó hacer reflexionar a Greissy Ortega. La conductora le propuso que tal vez era el momento indicado para sanar heridas, considerando que Milena Zárate está esperando un bebé. Incluso argumentó que el cariño de Zárate por los hijos de su hermana podría ser un puente hacia la reconciliación.

No obstante, la respuesta de Ortega fue clara y sin rodeos. Aunque valoró el gesto de Cabrejos, sostuvo que no cree posible un acercamiento con su hermana en el corto plazo. “Mis hijos van por encima de quien sea”, declaró, dejando claro que no cederá si percibe que el entorno puede ser perjudicial para ellos. Esta postura reafirma su convicción Greissy Ortega de proteger su espacio y construir una vida más estable, aún si eso implica cortar lazos con miembros de su propia familia.