Flavia Laos confiesa que no fue invitada a la boda de Alejandra Baigorria y Said Palao y revela el motivo: “Por obvias razones”. Foto: Composición LR/Willax/Difusión | difusión

Flavia Laos confiesa que no fue invitada a la boda de Alejandra Baigorria y Said Palao y revela el motivo: “Por obvias razones”. Foto: Composición LR/Willax/Difusión | difusión

Flavia Laos habló por primera vez sobre su ausencia en la boda de Alejandra Baigorria y Said Palao durante una entrevista con el programa 'Amor y fuego'. La ceremonia, realizada el pasado 26 de abril, reunió a varias figuras del espectáculo y fue escenario de varios momentos mediáticos, como la polémica protagonizada por Mario Irivarren y Onelia Molina.

La ausencia de Flavia llamó la atención, especialmente porque en el pasado mantuvo una relación cercana con la empresaria de Gamarra, tanto a nivel laboral como personal. Además, compartieron momentos cuando la influencer salía con Austin Palao, hermano del ahora esposo de Baigorria.

Flavia Laos explica su ausencia en la boda de Alejandra Baigorria

Durante un reciente encuentro con un reportero del programa 'Amor y fuego', Flavia Laos fue consultada sobre su actualidad en redes sociales, ya que en los últimos meses se la ha relacionado con el streamer Diealis. Además, sobre su ausencia en la mediática boda de Alejandra Baigorria y Said Palao. Fiel a su estilo directo, la influencer y cantante no evitó el tema y respondió sin rodeos.

"No, no me invitaron. ¿Por qué? No sé. Es un matrimonio y se respeta cualquier decisión. No soy tan cercana a Ale, y por obvias razones", declaró Flavia, dejando claro que no mantiene una amistad con la novia.

Asimismo, la también cantante deslizó que su presencia podría haber sido incómoda, considerando que en el evento estuvieron presentes dos de sus exparejas: Austin Palao y Patricio Parodi, ambos cercanos a los novios.

Flavia Laos se sometió a retoque estético

En esta nueva etapa de su vida, Flavia Laos ha decidido enfocarse en sí misma, tanto en lo profesional como en lo personal. Durante la misma entrevista, la actriz reveló que recientemente se sometió a una cirugía estética: una pexia mamaria con implantes, procedimiento que realizó por decisión propia y que compartió el antes y después en sus redes sociales.

"Me hice las bubis. Me hicieron una pexia y me pusieron un implante para levantarlas. Lo hice por mí, no por un hombre, es para verme bonita... Estoy soltera", expresó con firmeza, dejando claro que está enfocada en su bienestar emocional.