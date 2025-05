Onelia Molina rompió su silencio ante las cámaras de 'América Espectáculos' al ser consultada por la reciente exposición pública de Mario Irivarren, su expareja, quien fue captado el último fin de semana en distintas discotecas limeñas junto a Patricio Parodi. Mientras las redes sociales lo catalogan como el nuevo “soltero de moda”, la arequipeña respondió con serenidad, pero marcando distancia.

“Muy bien está, aún es joven, así que puede salir, divertirse”, expresó Onelia, dejando entrever que no le molesta el estilo de vida de Irivarren. No obstante, al ser consultada por sus propias salidas nocturnas, fue enfática en aclarar que no se trata de fiestas, sino de compromisos profesionales: “Yo salgo a trabajar”.

¿Qué dijo Onelia Molina sobre las salidas de Mario Irivarren?

Durante el informe difundido por 'América Espectáculos', Onelia Molina reafirmó que ya no hay vínculo afectivo con Mario Irivarren, pero que él es plenamente consciente de sus horarios laborales: “Salgo todos los jueves y sábados a trabajar, Mario lo sabe”. Su declaración generó sorpresa por la necesidad de aclarar la información ante el público.

Frente a la especulación sobre su vida personal, la competidora de 'Esto es guerra' hizo hincapié en que no tiene nada que ocultar: “Él puede ser testigo de que en verdad yo trabajaba esas fechas y voy a seguir trabajando, y me van a seguir viendo salir... a trabajar”, subrayó.

Onelia Molina responde por sus salidas con Macarena Vélez y Gloria Palao

En medio de la polémica que involucra a Alejandra Baigorria, Onelia Molina fue vista celebrando junto a Gloria Palao, hermana de Said, lo que encendió rumores en redes. Sin embargo, la modelo aclaró que su relación con las chicas es de vieja data: “Soy amiguísima de Maca (Vélez), de Gloria (Palao), siempre hemos salido todos los jueves y sábados. Salimos por trabajo y nos van a seguir viendo”.

La integrante del reality remarcó que sus vínculos sociales no son circunstanciales ni tienen segundas intenciones. “Nos han visto y nos van a ver a futuro”, afirmó, reafirmando la naturaleza profesional de sus apariciones públicas.