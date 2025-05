Luego de unas semanas de desconexión total en Europa, Alejandra Baigorria regresó al país tras disfrutar su luna de miel junto a su esposo Said Palao. La exchica reality, quien celebró su boda el pasado 26 de abril, fue interceptada por las cámaras del programa 'Amor y fuego', donde no solo habló de su viaje, sino también abordó la polémica que envolvió a su familia durante su enlace.

Durante la recepción de su matrimonio, un video captado por el programa de 'Peluchín' se viralizó en redes sociales, revelando un lamentable altercado protagonizado por su hermana menor, Thamara Medina, quien, en estado de ebriedad, agredió físicamente a su madre, Verónica Alcalá. Las imágenes generaron una avalancha de comentarios en redes sociales, donde cientos de usuarios criticaron la actitud de Alejandra ante la situación familiar.

¿Qué dijo Alejandra Baigorria sobre la agresión de Thamara Medina?

Con un tono firme, Alejandra Baigorria rompió su silencio y respondió con claridad a quienes esperaban una postura pública más confrontacional frente al comportamiento de Thamara Medina durante la boda. Al ser consultada por los reporteros de 'Amor y fuego', la influencer lamentó que algunos medios y figuras públicas exigieran que se pronunciara públicamente contra su hermana.

“Mi mamá obviamente nunca va a ver enemistadas a sus hijas por más que haya pasado lo que haya pasado, como mucha gente desatinada en el medio ha dicho que yo he debido salir a insultar, a castigar a mi hermana en vivo en la televisión”, declaró la empresaria.

En ese sentido, la esposa de Said Palao explicó que su papel no es el de madre de su hermana y que los temas familiares se abordan en privado. Aclaró que ya conversó con ambas partes involucradas, Verónica Alcalá y Thamara Medina, y que lo ocurrido se está resolviendo lejos del ojo público.

“¿Ustedes realmente creen que una madre va a querer que una de sus hijas ataque a la otra? No. Mi mamá va a perdonar a sus hijos porque es madre, cualquier madre, sea lo que sea, siempre va a serlo. Ahora es un tema que ella tiene que manejar, yo no soy mamá de mi hermana, yo no me puedo seguir haciendo responsable de todo el mundo. Yo simplemente he aportado lo que tenía que aportar con mi mamá y con mi hermana bajo cuatro paredes y listo, ya se habló y se solucionará con el tiempo, es algo personal”, finalizó.