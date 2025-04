Flavia Laos sorprende al confesar el exigente requisito para salir con ella: “Mínimo 20.000 dólares”

La modelo peruana Flavia Laos, conocida por su destacada presencia en redes sociales y su amistad con reconocidos streamers peruanos, sorprendió con sus confesiones durante una transmisión en vivo junto con el streamer Zein, la influencer confesó que solo está dispuesta a salir con hombres que tengan un ingreso mínimo de 20.000 dólares mensuales.

Este exigente requisito económico no ha pasado desapercibido, especialmente considerando que la modelo ha sido relacionada sentimentalmente con figuras del mundo de los videojuegos y el streaming, como el streamer peruano Diaelis.

Flavia Laos hace fuerte confesión sobre su exigente requisito para salir con galanes

Durante el stream en vivo con Zein, Flavia Laos fue consultada sobre cuál sería el ingreso mínimo aceptable para que ella considere tener una cita con un pretendiente. Sin dudarlo, la modelo respondió con seguridad que la cifra mínima debe ser de 20.000 dólares mensuales. “Ya para que sea como aceptable, así como, mínimo, mínimo, 20 K (20 mil dólares), así siendo buenas”, expresó la modelo.

La actriz de 'Ven baila quinceañera' explicó que no suele preguntar directamente a sus prospectos cuánto ganan, pero dejó en claro que las personas con las que ha salido fuera del país tienen un nivel económico considerable. “Los prospectos con los que he estado saliendo fuera del país, sí son de buena posición, o sea, no le pregunto cuánto ganan, pero ganan bien”, manifestó la exchica reality.

Las redes sociales no tardaron en llenarse de comentarios sobre la contundente declaración de Flavia Laos. En plataformas como Twitter y TikTok, muchos usuarios expresaron su desacuerdo, argumentando que el amor no debería medirse en dinero. Sin embargo, otros defendieron el derecho de la modelo a establecer sus propias preferencias.

¿Flavia Laos y el streamer Diealis tienen una relación?

En una transmisión anterior, el streamer Neutro protagonizó un momento inesperado al intentar comunicarse con su colega Diealis. Para sorpresa de todos, quien respondió la llamada fue la influencer Flavia Laos, quien, con total naturalidad, dijo: “Estamos comiendo”. El hecho avivó rumores sobre una posible relación entre ambos.

Aunque tanto la modelo como el streamer han asegurado públicamente que solo mantienen una amistad, la constante cercanía y la frecuencia con la que aparecen juntos en redes sociales han hecho que muchos fanáticos sigan especulando sobre un posible romance.