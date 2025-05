Flavia Laos, conocida influencer y cantante peruana, ha causado gran preocupación entre sus seguidores luego de su reciente operación. La joven, que goza de una gran popularidad en redes sociales, compartió un mensaje sincero en el que relató su estado de salud tras la cirugía estética que se realizó hace pocos días. A través de un mensaje directo, Flavia dejó claro que aún se encuentra en recuperación y atraviesa una difícil etapa de dolor. A pesar de su situación, la influencer compartió detalles sobre su condición física y el proceso por el que está pasando.

Su estado de salud fue confirmado por su hermana, Kiara Laos, quien compartió en redes sociales varios videos del postoperatorio de Flavia, mostrando cómo la influencer lucha por mantenerse positiva mientras sigue su proceso de recuperación. Los seguidores de la actriz se han mostrado preocupados, pero también han expresado su apoyo incondicional a la joven.

Flavia Laos se sometió a delicada operación

La expareja de Patricio Parodi aclaró, a través de un mensaje enviado al programa 'América hoy', que la cirugía fue una operación estética de aumento de senos, realizada hace solo cuatro días. "Yo encantada, pero me acabo de operar los senos hace aproximadamente 4 días y estoy con mucho dolor y analgésicos. Todavía no me puedo mover mucho", explicó en su mensaje. La joven influencer destacó que su proceso de recuperación ha sido doloroso, pero espera poder retomar pronto sus actividades habituales en redes sociales.

El postoperatorio de Flavia Laos

Flavia Laos, quien es muy activa en redes sociales, reveló que tras la cirugía necesita asistencia para moverse y realizar actividades cotidianas. En un video publicado por ella misma, mencionó que se encontraba con fiebre y no podía levantarse de la cama sin ayuda. "Me tienen que ayudar a pararme de la cama para ir al baño postcirugía", comentó Flavia, visiblemente afectada por el dolor. A pesar de ello, se mostró agradecida por el apoyo de su familia, especialmente de su hermana, quien ha estado a su lado durante este proceso.