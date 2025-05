Paco Bazán y Susana Alvarado han decidido dejar atrás la discreción con la que inicialmente manejaron su relación sentimental. Desde su viaje a República Dominicana, la pareja se ha mostrado más unida que nunca, compartiendo detalles de su romance en redes sociales y haciendo apariciones públicas donde derrochan complicidad. Esta nueva etapa de su relación ha sido celebrada por sus seguidores, quienes han mostrado su apoyo al verlos felices y auténticos.

La distancia no ha sido un impedimento para que la relación crezca. Mientras Susana continúa con su exigente agenda de presentaciones junto con Corazón Serrano, Paco Bazán se mantiene en contacto constante con ella, en gran parte mediante llamadas telefónicas. Un reciente video captado por un fan muestra precisamente uno de esos momentos cotidianos, pero cargado de ternura.

El romántico gesto de Paco Bazán a Susana Alvarado

En el video, que rápidamente se viralizó en TikTok, se ve a Paco Bazán conversando por teléfono con Susana Alvarado mientras sostiene un ramo de rosas. El conductor, en medio de la conversación, le lanza un beso al aire, gesto que fue celebrado por los internautas.

“Le dice te amo y le lanza un besito a Susanita, viva el amor de los galácticos”, escribió un usuario en los comentarios del clip, haciendo alusión al apodo que algunos fans han dado a la pareja. Otro internauta agregó: “Ellos son felices sin hacerle daño a nadie”, aplaudiendo que el vínculo se base en el respeto mutuo y la libertad de expresarse sin temor al qué dirán.

Paco Bazán llena de elogios a Susana Alvarado

Durante una transmisión en TikTok, Susana Alvarado, cantante de Corazón Serrano, abordó con humor los comentarios que ha recibido en redes sociales sobre el aspecto de su cabello. “Tengo cabeza de loca, pero no tanto de loca, ¿no? Cuando me conociste, tenía más cabeza de loca”, dijo entre risas, mientras interactuaba con sus seguidores. La artista reconoció entre bromas que su peinado ha sido tema de conversación, pero no pareció tomárselo a mal.

Frente a sus palabras, Paco Bazán no dudó en intervenir para expresar su gusto por el look de su pareja. “A él le gusta la cabeza de loca. Pura mentira de verdad”, replicó ella, manteniendo el tono cómico. Sin embargo, el conductor reafirmó su opinión con un halago directo: “¿A quién le vas a creer? ¿A mí o al resto? Eres guapísima”, dejando clara su admiración por la cantante pese a los comentarios ajenos.