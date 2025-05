La modelo y figura televisiva Tilsa Lozano ha llamado la atención del público al mostrarse públicamente junto a su ex pareja y padre de sus hijos, Miguel Hidalgo, luego de atravesar semanas complejas tras confirmar su divorcio con el peleador Jackson Mora. La conductora de 'La noche habla' compartió en sus redes sociales una imagen que muestra a su familia unida durante un viaje a los Estados Unidos, lo que generó diversas reacciones entre sus seguidores.

A través de sus historias de Instagram, la 'Vengadora' evidenció que, pese a sus diferencias pasadas con 'Miguelón' ambos han decidido priorizar la estabilidad emocional de sus hijos. El reencuentro familiar tuvo lugar en los Universal Studios, uno de los parques temáticos más populares del país norteamericano, donde la familia disfrutó de un recorrido especial por la zona inspirada en el universo de Harry Potter.

Tilsa Lozano viaja en familia con Miguel Hidalgo

La exintegrante de 'Las Vengadoras' compartió con sus más de un millón de seguidores una fotografía donde aparece sonriente al lado de Miguel Hidalgo y sus dos pequeños hijos. En la imagen se les puede ver disfrutando de una tarde soleada en el parque temático de Orlando, Florida. "¡Promesa cumplida! Ellos querían conocer los parques con mamá y papá y es la mejor manera de demostrarles que papá y mamá harán todo por hacerlos felices. Que podemos ser amigos aunque la sociedad no esté acostumbrada. Pensemos en la felicidad de los niños siempre", escribió Tilsa Lozano en la publicación, que no tardó en volverse viral.

Mensaje de Tilsa Lozano

Tilsa Lozano confirma fin de su matrimonio con Jackson Mora

El pasado 22 de abril, conductora de ‘La noche habla’, confirmó el fin de su relación con el empresario Jackson Mora tras más de dos años de matrimonio. La exmodelo reveló que desde hace dos meses están separados oficialmente, aunque decidió mantener el tema en reserva por tratarse de una situación delicada y personal.

"Hace dos meses estoy separada, no he hablado nada porque es un tema delicado, uno no toma decisiones de un día para el otro", confesó Tilsa Lozano durante su programa. Además, aclaró que la noche del ampay en el hotel no fue lo que muchos imaginaron: "Yo subí sola y ese día le entregué los papeles del divorcio".