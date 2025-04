La relación entre Tilsa Lozano y Jackson Mora vuelve a estar en el ojo público tras un reciente ampay difundido en el adelanto de 'Magaly TV, la firme'. A pesar de los rumores de separación que surgieron luego de una presunta infidelidad cometida por Mora durante un viaje a Colombia, nuevas imágenes apuntan a que la historia entre ambos aún no ha llegado a su fin.

Este lunes 21 de abril, el programa de espectáculos conducido por Magaly Medina presentará un ampay donde se ve a Tilsa y a su aún esposo ingresando al mismo hotel en el distrito de Miraflores, aunque por entradas distintas. La situación llama la atención considerando que, hasta el momento, ninguno de los dos ha confirmado o desmentido oficialmente la ruptura.

El ampay de Tilsa Lozano y Jackson Mora

Desde que estalló la polémica por la presunta infidelidad de Jackson Mora en Colombia, Tilsa Lozano ha optado por guardar silencio sobre el estado actual de su matrimonio. No obstante, la actividad de ambos en redes sociales ha dejado entrever un ambiente cargado de tensión. Durante sus presentaciones y apariciones televisivas, la exmodelo ha lanzado frases como: “Después no vengas, lloroncito”, que muchos han interpretado como indirectas dirigidas al boxeador. A su vez, Mora ha publicado mensajes ambiguos relacionados con la lealtad y el respeto, lo que ha incrementado la incertidumbre sobre la verdadera situación de la pareja.

A pesar de ese cruce de mensajes, el adelanto de ‘Magaly TV, la firme’ muestra a la pareja ingresando, por separado, a un hotel miraflorino y permaneciendo allí hasta el día siguiente. “Tilsa y Jackson se mandan dardos en redes; pero cuando nadie los ve se van a un hotel y se quedan hasta el día siguiente”, anuncia el spot del programa.

Tilsa Lozano se incomoda por pregunta sobre Jackson Mora​

Hace unos días, durante la más reciente edición de 'La noche habla', Tilsa Lozano fue sorprendida con una pregunta directa sobre su matrimonio con Jackson Mora, en medio de los crecientes rumores de una posible separación tras una presunta infidelidad.

La exmodelo no esperaba que el tema de su relación se abordara en vivo. Su compañera Tracy Zahory fue quien lanzó la incómoda pregunta que dejó en suspenso a todo el set: “¿O sea, ya no estás casada?”. Visiblemente incómoda, Tilsa respondió con sarcasmo: “Producción, voy a renegociar mi contrato. A mí esta chiquita me está incomodando. Se la está agarrando conmigo porque quiere más seguidores en TikTok”.