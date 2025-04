Tilsa Lozano se incomoda al ser cuestionada en vivo sobre su matrimonio con Jackson Mora​: "Yo me retiro"

Durante la última edición de 'La noche habla', el programa de Panamericana Televisión, Tilsa Lozano fue sorprendida con una pregunta directa sobre su matrimonio con Jackson Mora, en medio de rumores de una posible separación tras una supuesta infidelidad. Lo que parecía ser una broma entre compañeros desató una reacción inesperada de la conductora, quien respondió entre ironías y terminó 'abandonando' el set momentáneamente.

La exmodelo, conocida por su frase “Soy soltera y hago lo que quiero”, no ha confirmado ni negado oficialmente la ruptura; sin embargo, su reacción al aire alimenta las especulaciones sobre el estado actual de su matrimonio.

Tilsa Lozano se incomoda por pregunta sobre Jackson Mora​

Tilsa Lozano no esperaba que el tema de su matrimonio se tocara en vivo. Su compañera Tracy Zahory fue la primera en lanzarle la pregunta que dejó a todos en el set en suspenso: “¿O sea ya no estás casada?”. Visiblemente incómoda, la también exmodelo respondió con sarcasmo: “Producción, voy a renegociar mi contrato. A mí esta chiquita me está incomodando. Se la está agarrando conmigo porque quiere más seguidores en TikTok”.

El periodista de espectáculos Kurt Villavicencio, conocido como ‘Metiche’, insistió: “¿Tilsa, sigues legalmente casada?”. La conductora mantuvo el tono irónico y respondió entre risas: “El otro viene a sacarme contenido acá. Yo me retiro, yo me voy de este lugar. Gracias, besitos, besitos, besitos como Cueva a Melissa. Chau”.

Tilsa salió del set, simulando una retirada definitiva, aunque minutos después reapareció dentro de una carpa instalada en el estudio como parte del especial de Semana Santa, dejando en claro que todo había sido manejado con humor.

Los rumores sobre una crisis matrimonial entre la pareja no han cesado. Todo se originó cuando un socio del empresario aseguró que Jackson Mora le había sido infiel a Tilsa Lozano durante un viaje a Colombia. Desde entonces, la exchica reality eliminó de sus redes sociales todas las fotografías junto a su esposo, y ambos han dejado de mostrarse juntos en público, lo que ha encendido las alertas sobre una posible separación.