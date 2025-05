La boda de Alejandra Baigorria y Said Palao fue el evento más comentado del último fin de semana. La ostentosa celebración y la lista de regalos, que incluía desde clases de cocina hasta entradas para el Museo del Louvre en París, generaron un gran revuelo. Estos detalles no pasaron desapercibidos, desatando opiniones divididas entre el público.

Este tema fue abordado en 'La noche habla', donde estuvo de invitada Flor Ortola, amiga cercana de la 'Gringa de Gamarra' y también invitada la boda. Sin embargo, la atención se desvió rápidamente hacia un fuerte enfrentamiento entre Tilsa Lozano y la exchica reality argentina durante la última emisión del programa. La discusión comenzó cuando Ortola calificó de "burdo" hablar sobre el dinero de la boda, lo que generó la molestia de Lozano, desatando un tenso intercambio de palabras entre ambas.

El enfrentamiento entre Tilsa Lozano y Flor Ortola sobre la boda de Alejandra Baigorria

Durante la última emisión de 'La noche habla' este jueves 1 de mayo, Flor Ortola, amiga cercana de Alejandra Baigorria, admitió que junto con otros amigos realizaron una colaboración monetaria como regalo para la luna de miel de los recién casados. Sin embargo, cuando se le preguntó sobre la cantidad que ella había aportado, Ortola se negó a dar detalles. “Me parece muy burdo hablar de dinero en televisión, a mí no me gusta,” comentó, mostrando su incomodidad con el tema.

Esta respuesta molestó a la conductora Tilsa Lozano, quien le preguntó a Ortola si le parecía igualmente “burdo” que Alejandra Baigorria hubiera monetizado su boda tras lanzar su suscripción en redes sociales. A lo que Ortola respondió: “Alejandra es una máquina de hacer dinero”.

La discusión continuó cuando Tilsa insistió: “Alejandra vende su matrimonio, no es burdo, pero si nosotros hablamos de que ella lo vende, los burdos somos nosotros”. Sin embargo, Ortola no cedió y dejó claro que no estaba dispuesta a seguir discutiendo sobre el tema de los ingresos generados por la boda de Baigorria.

Finalmente, la tensión alcanzó su punto máximo cuando Tilsa Lozano le recriminó a la influencer argentina que ella había sido invitada al programa para hablar de Alejandra, no de su vida personal. “Pero tú has venido a hablar de Alejandra (…) Tú no estás acá sentada para hablar de tu vida, no nos importa tu vida (…) Te sentaste acá para hablar de Alejandra, si lo que quieres es hablar de otra cosa (…) Te puedes ir,” respondió la exvengadora, elevando la voz. Ortola, calmada, replicó: “No levantes la voz, tranquila. Estamos hablando, no estamos gritando”.

De esta manera, los conductores tuvieron que intervenir para evitar que la discusión entre Tilsa Lozano y Flor Ortola se desbordara. Tras el enfrentamiento, la modelo argentina se mantuvo firme en su postura y se negó a seguir hablando sobre el dinero relacionado con la boda de Alejandra Baigorria.