Durante una reciente emisión de su programa ‘La noche habla’, Tilsa Lozano anunció entre lágrimas su divorcio del exboxeador Jackson Mora, y aprovechó para hacer una dura crítica contra el programa 'Magaly TV, la firme', acusando a sus reporteros de haber hostigado a su familia, en especial a sus hijos, en momentos delicados.

La también exvengadora aseguró que el video que circuló como ampay era en realidad una grabación del día en que fue a entregar los papeles de divorcio ya firmados. Sin embargo, lo que más la afectó fue que su hija pequeña se enterara de la separación por un reportero del programa conducido por Magaly Medina, en plena playa.

Tilsa Lozano cuenta que su hija se enteró de su separación con Jackson Mora por reportero de Magaly

Visiblemente conmovida, Tilsa Lozano relató entre lágrimas que un reportero de ‘Magaly TV, la firme’ se acercó a ella con micrófono en mano mientras estaba acompañada de su hija de 9 años en la playa. Según su versión, en ese momento se le hizo una pregunta sobre su separación sin considerar la presencia de la menor, lo que provocó que su hija se enterara de la noticia de forma inesperada y dolorosa.

“Yo he tenido reporteros en la playa atormentando a mis hijos. Mi hija se enteró de mi separación porque unos reporteros metieron un micrófono con mi hija al lado. Eso no se hace, señora. No se cruzan límites”, declaró enfáticamente la conductora.

La exmodelo dejó en claro que no tiene inconvenientes en responder sobre su vida personal, siempre y cuando se le aborde sola. “Conmigo lo que quieran. Vayan, persíganme, síganme, pero por lo menos respeten la privacidad de mis hijos”, añadió. Además, aseguró que tiene grabaciones que prueban el accionar de los reporteros. “Eso no se hace. Hay límites para todo. Hay que enseñarle a la gente que está a tu poder, que con los niños no”, sentenció.