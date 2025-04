La separación de Tilsa Lozano y Jackson Mora aún sigue dando que hablar en el mundo de la farándula peruana. Magaly Medina, una de las principales detractoras de la modelo peruana aprovechó este momento para recordarle a la conductora de 'La noche habla' que, hace varios años, Blanca Rodríguez, esposa del 'Loco' Vargas, pasó por una situación similar debido a una infidelidad del exfutbolista de Universitario con la entonces 'Vengadora'.

En la reciente emisión de su programa 'Magaly TV, la firme', Medina Vela sorprendió a más de uno al traer al recuerdo una serie de indirectas que Blanca Rodríguez, por el año 2013, le enviaba a la influencer luego de hacerse pública la traición que sufrió por parte del padre de sus hijos. Uno de los detalles que llamó fuertemente la atención de la 'Urraca' es la confesión de Blanca, quien aseguró en sus mensajes, que Lozano "llamaba borracha" al exseleccionado nacional.

La serie de indirectas de Blanca Rodríguez a Tilsa Lozano por el 'Loco' Vargas

El año 2013 causó gran sorpresa en el ámbito deportivo y farandulero del Perú. Tilsa Lozano se sentó en el sillón rojo de 'El valor de la verdad' y realizó más de una sorpresiva confesión sobre su relación clandestina con el 'Loco' Vargas, esposo de Blanca Rodríguez. Luego de confesar que él era el amor de su vida y más detalles, la madre de los hijos del exfutbolista no se presentó en ningún programa de espectáculos para responderle a la influencer, sin embargo, sus redes sociales fueron su mejor aliada para mandar más de una indirecta.

"Cuando las personas hablan mal de ti, no te preocupes, solo son personas que no han logrado ser felices", "tú solo sigue adelante, hablan porque dentro de ellas envidian lo que eres: una buena persona, querida y respetada", "siempre van a existir personas que van a querer acabar con tu felicidad, ya que esas personas no pudieron conseguir la suya", son algunos de los 'dardos' de Blanca para Tilsa Lozano.

Sin embargo, uno de los mensajes que causó gran revuelo, incluso para la propia Magaly Medina, fue uno en el cual, la esposa del 'Loco' Vargas expone a Tilsa Lozano y asegura que lo "llama borracha" a altas horas de la noche. "A ver si con esto ya dejas de llamar y mandar audios (...) que deje de llamar borracha", respondió Blanca a uno de los comentarios.

Asimismo, cuando algunos usuarios la cuestionaban por la serie de indirectas en redes, Blanca Rodríguez no dio su brazo a torcer y respondió con todo. "Yo no peleo con nadie, solo le pido con educación que cuando se emborrache no llame acá, nada más. ¿Es mucho pedir?", indicó la esposa del exfutbolista.

¿Qué dijo Tilsa Lozano sobre el 'Loco' Vargas en 'El valor de la verdad'?

Tilsa Lozano tuvo su primera participación en 'El valor de la verdad' el 2013. Por aquel año, los rumores de un romance clandestino con el entonces futbolista de la Fiorentina de Italia, Juan Manuel Vargas, se acrecentaban, debido a las indirectas que la modelo publicaba en sus redes, como las fotos con prendas violetas (color característico del equipo donde alternaba el futbolista peruano), entre otros detalles. No fue hasta que se sentó en el sillón rojo que confirmó lo que era un secreto voces y realizó más de una confesión sorprendente.

La modelo confesó que uno de los detalles que la enamoró del 'Loco' Vargas fue su sonrisa y que el futbolista peruano organizó una fiesta como excusa solo para poder conocerla. Asimismo, en una de las preguntas más desgarradoras y recordadas, Tilsa se sinceró y reveló que lo hubiese dejado todo por el amor que le tenía a Juan Manuel, además de confesar que era el amor de su vida.

Estas son algunas de las preguntas que respondió Tilsa Lozano en 'El valor de la verdad':