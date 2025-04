El nombre de Juan Manuel ‘Loco’ Vargas ha vuelto a ocupar titulares luego de que Tilsa Lozano anunciara oficialmente su separación del peleador Jackson Mora. Aunque el exfutbolista mantiene una vida alejada de los escándalos, fue consultado al respecto durante una reciente conferencia de prensa, donde respondió con visible incomodidad.

La historia entre el ‘Loco’ Vargas y Tilsa Lozano fue uno de los romances más mediáticos de la farándula peruana. Pese a que ambos tomaron rumbos diferentes —él continuó su matrimonio con Blanca Rodríguez, madre de sus cinco hijos, y Tilsa se casó en 2022 con Mora— la atención pública nunca se alejó completamente de ese vínculo, confirmado por la exmodelo en 2013 durante su participación en 'El valor de la verdad'.

¿Qué dijo Juan Manuel Vargas sobre el divorcio de Tilsa Lozano?

Durante un evento público, el exjugador fue abordado por reporteros del programa 'América hoy' sobre el reciente divorcio de Tilsa Lozano. Vargas, aunque intentó mantener la compostura, no ocultó su incomodidad ante el tema y fue tajante: “Yo no tengo que hablar del pasado ni nada. Hablo del futuro y del presente más que todo. El pasado ya está, el futuro es el que va a llegar”, declaró ante cámaras.

Frente a la insistencia de la prensa, el ‘Loco’ Vargas enfatizó que no se siente afectado por las menciones a su expareja, pero dejó claro que no tiene interés en involucrarse: “No me incomoda nada, pero yo sé a dónde me he metido. A mí me da risa, así que yo estoy tranquilo”. Agregó además que desconocía la situación de Tilsa Lozano: “No estaba enterado, me estoy enterando ahorita recién (...) Esos son temas personales de cada persona. No entiendo del tema, no entiendo de karmas, no sé sobre qué será. (Los matrimonios) si se están ahogando, se pueden salvar. Yo no soy nadie para meterme en la vida de nadie”.

Tilsa Lozano confirma fin de su matrimonio con Jackson Mora

El pasado 22 de abril, conductora de ‘La noche habla’, confirmó el fin de su relación con el empresario Jackson Mora tras más de dos años de matrimonio. La exmodelo reveló que desde hace dos meses están separados oficialmente, aunque decidió mantener el tema en reserva por tratarse de una situación delicada y personal.

"Hace dos meses estoy separada, no he hablado nada porque es un tema delicado, uno no toma decisiones de un día para el otro", confesó Tilsa Lozano durante su programa. Además, aclaró que la noche del ampay en el hotel no fue lo que muchos imaginaron: "Yo subí sola y ese día le entregué los papeles del divorcio".