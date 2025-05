La polémica entre Ana Lucía Urbina y Edwin Guerrero, líder de Corazón Serrano, volvió a encenderse luego de que el programa 'Magaly TV, la firme' difundiera una serie de audios y mensajes presentados por la tiktoker Alina Colibrí, en los que el músico niega tajantemente que Ana Lucía estuviera embarazada o que hubiera existido una relación sentimental entre ambos.

Frente a estas nuevas declaraciones, Ana Claudia Urbina, hermana gemela de Ana Lucía e integrante de Puro Sentimiento, habló sobre cómo se encuentra su hermana tras el escándalo. Si bien evitó dar mayores detalles para no agravar la situación, explicó que Ana Lucía se mantiene firme cumpliendo sus compromisos profesionales, pese a que han existido propuestas para que deje Corazón Serrano y considere nuevos rumbos en la música.

Ana Claudia Urbina habla sobre el futuro de su hermana en la música

Durante una entrevista exclusiva con La República, Ana Claudia fue consultada por el actual estado emocional de su hermana gemela. “Está más tranquila. Lo que salió (las declaraciones de Alina Colibrí) ya queda ahí”, expresó. Cuando se le preguntó si considera sano que Ana Lucía continúe en Corazón Serrano tras la controversia, respondió: “Lo que pasa es que ella tiene un contrato que tiene que cumplir, por el momento ella va a permanecer ahí”.

Sobre Edwin Guerrero, evitó profundizar, pero reconoció: “Sí, un poco (decepcionada). La verdad, no quiero hablar mal de nadie porque no quiero perjudicar su trabajo. Ya con todo lo que ha pasado, prefiero no decir más”. En cuanto a la posibilidad de cantar juntas en algún proyecto independiente o en su agrupación, dejó abierta la puerta: “Eso será sorpresa, pero todavía más adelante. (¿De repente jalarla para Puro Sentimiento?) Me lo han propuesto, sería bonito. Nadie sabe, todo puede pasar”.

Difunden audios donde Edwin Guerrero niega embarazo de Ana Lucía Urbina

La controversia estalló tras la difusión de un audio exclusivo en el programa 'Magaly TV, la firme', donde se escucha a Edwin Guerrero negar tanto su relación con Ana Lucía Urbina como el embarazo que esta habría atravesado. En el registro, se escucha al líder de Corazón Serrano negar haber tenido una relación sentimental con la cantante y descartar completamente su presunta paternidad: “No está conmigo”, afirmó, y agregó que todo se trataría de simples “especulaciones”.

A esta polémica se sumó el testimonio de la tiktoker Alina Colibrí, quien reveló un encuentro íntimo con Guerrero en junio de 2024, precisamente cuando Ana Lucía habría estado embarazada. Según contó, el músico la contactó por un supuesto casting para Corazón Serrano, pero la reunión terminó en una cita privada con alcohol y un episodio íntimo. “Me robó los besos, me dejé llevar por el momento”, declaró.

Alina también afirmó que Guerrero le transfirió S/50 vía Yape para que comprara la pastilla del día siguiente. Además, aseguró que él le dijo que Ana Lucía tenía pareja y que no había ningún vínculo con ella: “Ya le hemos dicho que cuando salga de su reposo médico, tiene que hablar (...) nosotros no estamos, solo que la gente, pues sigue especulando y que el bebé es mío”.