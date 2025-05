Magaly Medina expuso un fragmento de la transmisión en vivo de la entrevista que Ana Lucía Urbina concedió al creador de contenido ‘Faranduleando con Fer’, en la cual, la cantante de Corazón Serrano confesó abiertamente que Edwin Guerrero, el líder de la agrupación musical, es, fue y será el gran amor de su vida. Esta declaración dejó sorprendido al periodista y la cantante no dudó en explayarse en su respuesta.

"Yo lo voy a amar toda mi vida, porque es una persona increíble. Si me preguntaran, ¿Edwin, qué es para ti? Yo siempre voy a decir que es el amor de mi vida", señaló Ana Lucía Urbina, destacando el gran cariño y amor que le tiene al líder de Corazón Serrano, pese a haber terminado su relación hace varios meses.

La dura crítica de Magaly Medina a Ana Lucía Urbina por revelar su amor por Edwin Guerrero

Luego de ver el reportaje donde Ana Lucía Urbina confesaba que amará por siempre a Edwin Guerrero, Magaly Medina, fiel a su estilo, tuvo fuertes palabras contra la cantante de Corazón Serrano y no dudó en arremeter contra ella en 'Magaly TV, la firme'.

"Qué tonta, pero de verdad. Después de todo lo que ha escuchado, lo que ha visto, que se ha sentido una mujer sola en el momento más importante de su vida cuando estaba embarazada y perdió al bebé, entonces, ahora dice que 'Edwin Guerrero es el amor de mi vida, siempre va a ser el amor de mi vida'. ¿Qué es eso? Amiga, date cuenta", expresó Magaly Medina.

"Lógicamente, después de escuchar a la tiktoker (...) esta chica, Ana Lucía debería ponerse a pensar que realmente este hombre (Edwin Guerrero) no la ama", sentenció la conductora de 'Magaly TV, la firme'.

Ana Lucía Urbina confesó cómo se enamoró de Edwin Guerrrero

Ana Lucía Urbina, integrante de Corazón Serrano, compartió recientemente detalles poco conocidos sobre su relación con Edwin Guerrero, uno de los fundadores del famoso grupo de cumbia. Aunque su romance tuvo lugar entre 2017 y 2021, recién ahora la cantante se animó a hablar con más apertura sobre cómo surgieron sus sentimientos hacia el productor musical.

Durante una entrevista publicada en TikTok, Ana Lucía describió uno de los momentos más significativos en los que comenzó a enamorarse. Según contó, su vínculo con Edwin iba más allá del trabajo musical y se construyó sobre la complicidad artística y emocional que compartían.

"¿Sabes lo que era lo más hermoso? Que terminaba una canción, la producía y me llamaba y me decía '¿qué te parece?' y luego, terminaba de cantar y bailaba conmigo y me decía '¿qué te parece?' (Yo le decía) 'qué bonita canción, está increíble' y él me decía 'la va a cantar tal persona', por ejemplo, Lesly. La cantaba Lesly (Águila) y pegaba", relató con nostalgia la cantante.