Tiktoker cuenta que le pidió a Edwin Guerrero audicionar para ingresar a Corazón Serrano: "¿No me quiere hacer casting?"

Alina Loja, una joven tiktoker, sorprendió a sus seguidores al exponer públicamente una presunta relación sentimental con Edwin Guerrero, fundador y líder del grupo Corazón Serrano. Según reveló, esta relación se habría dado mientras el músico aún mantenía un vínculo con Ana Lucía Urbina, actual integrante de la agrupación. La influencer compartió capturas de chats privados que datan de junio de 2024, donde se evidencia que él la contactó a través de TikTok, y ella aprovechó la oportunidad para pedirle un casting con el fin de unirse a la popular agrupación de cumbia.

En los mensajes, Edwin Guerrero le solicita a la tiktoker que le envíe videos cantando, iniciando así una comunicación que pronto pasó del ámbito profesional al personal. Con el tiempo, y entre intercambios de coqueteos, la influencer asegura que el productor le confesó estar soltero desde hacía tres años.

Tiktoker le pidió a Edwin Guerrero audicionar para ser vocalista de Corazón Serrano

La influencer Alina Loja, natural de Amazonas, presentó en el programa 'Magaly TV, la firme' una serie de chats comprometedores con Edwin Guerrero, líder de Corazón Serrano. En las conversaciones, el músico accede a hacerle un casting para el grupo musical luego de que ella le expresara su interés por cantar. “Le dije: ‘usted es dueño de Corazón Serrano, no me quiere hacer casting, porque a mí me gusta cantar’. Entonces él me dijo: ‘sí claro, me gustaría escucharte, ¿qué te parece si me dejas tu WhatsApp?’”, relató la tiktoker.

Alina Loja también mostró uno de los primeros mensajes que recibió de Guerrero, donde él se presenta y le pide videos cantando mientras viajaba en bus: “Hola, soy Edwin. ¿Y tienes videos cantando? Ya que estoy en el bus esperando para subir”. Según su testimonio, esta interacción fue el inicio de una relación más íntima, en la que el productor le habría hecho insinuaciones y hasta le confesó: “Tocar aguanto bastantes horas, lo que no aguanto son las ganas de verte”. Ella asegura que el líder de Corazón Serrano le dijo estar soltero desde hacía tres años, pese a que en ese mismo periodo mantenía una relación con Ana Lucía Urbina, quien luego anunciaría públicamente la pérdida de su bebé.