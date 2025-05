El escándalo en torno a Corazón Serrano continúa llamando la atención tras la difusión de audios y mensajes que involucran al líder de la agrupación piurana, Edwin Guerrero. Esta vez, la tiktoker Alina Loja Yalta, más conocida como ‘Reyna Colibrí’, ha confirmado que presentará su versión de los hechos en el programa 'Magaly TV, la firme', en el que mostrará conversaciones privadas con el músico.

La joven, natural de Amazonas que radicada en Lima, reveló que mantuvo una relación sentimental con Edwin Guerrero, y que en los chats filtrados se evidencian coqueteos y planes para encontrarse personalmente. “Creo que como mujeres tenemos que ser escuchadas y respetadas también", aseguró la tiktoker.

Tiktoker asegura que contará su verdad en el programa de Magaly Medina y expone chats con Edwin Guerrero

Alina Loja, quien saltó a la fama en redes sociales como ‘Reyna Colibrí’, afirma tener pruebas contundentes que demostrarían su vínculo con Edwin Guerrero. Según contó en un video, ya entregó al equipo de Magaly Medina una serie de chats comprometedores en los que el productor musical la contacta y mantiene conversaciones privadas.

“Yo soy una víctima más de ese precioso, bueno ni precioso, tampoco era igual”, declaró la tiktoker, quien asegura estar lista para mostrar todas las pruebas. “Bueno, no es que me esté alegrando, pero sí me estoy alegrando. No es que esté sacando provecho, pero de verdad, muchas gracias”, expresó al referirse a su participación en el programa de ATV.

Además, en la grabación difundida se escucha al reportero de Magaly Medina, Gianfranco Pérez, confirmando que el caso será evaluado antes de ser emitido. “Tú sabrás que siempre tenemos que comprobar toda la información y después ver la otra parte”, aclaró el periodista. Por su parte, la influencer respondió: “Mira, yo soy una persona que hasta el momento me gusta ser transparente, no soy perfecta, pero las personas que me conocen, las pocas personas, saben quién soy. No tengo ningún problema en mostrarte las pruebas y que también conversen con la otra parte".