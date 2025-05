En medio de la controversia que sacude a la agrupación Corazón Serrano por los audios filtrados del productor Edwin Guerrero, la cantante Ana Lucía Urbina rompió su silencio. A través de una transmisión en vivo junto a sus compañeras Milagros Díaz y Cielo Fernández, la artista aclaró los rumores sobre una supuesta salida del grupo musical.

La polémica inició tras la difusión de supuestas conversaciones privadas entre Guerrero y la tiktoker ‘Reyna Colibrí’, donde se hacían comentarios sobre la vida personal de Urbina. Estos hechos generaron gran revuelo entre los seguidores de la agrupación norteña, quienes temieron un distanciamiento definitivo entre Ana Lucía y Corazón Serrano, grupo al que pertenece desde hace casi una década.

¿Ana Lucía Urbina dejará Corazón Serrano?

Durante el live en TikTok, Milagros Díaz tomó la palabra para defender a su colega: “No se va a ir”, declaró con firmeza. Sin embargo, Ana Lucía Urbina, en tono jocoso, respondió: “Sí, me voy a ir”. La frase generó inquietud, pero rápidamente aclaró entre risas: “Te estoy molestando. (...) La gente dice si me voy a Son del Duke o a La Bella Luz”. Luego abrazó a sus compañeras y reafirmó: “Mentira, no chicos”, desmintiendo cualquier alejamiento.

Luego siguen leyendo comentarios y Ana Lucía Urbina, en tono divertido, le pregunta a Cielo Fernández: “Oye, ¿cómo me tratarán en Son del Duke (exagrupación de Cielo)?”, provocando las carcajadas de ambas mientras continuaban interactuando con sus seguidores en un ambiente distendido.

El respaldo de sus compañeras fue evidente en el video, donde la armonía del grupo parecía intacta pese a los recientes escándalos. Urbina ha sido una de las voces principales del grupo desde su ingreso en 2015, por lo que su permanencia es crucial para los seguidores de Corazón Serrano.

Polémica por audios filtrados de Edwin Guerrero

El conflicto se desató tras una entrevista que Ana Lucía Urbina concedió al tiktoker ‘Faranduleando con Fer’. Esta aparición motivó la reacción de Alina Loja Yalta, conocida como 'Reyna Colibrí', quien aseguró haber mantenido una relación sentimental con Edwin Guerrero mientras este aún estaba vinculado sentimentalmente con Urbina. Al sentirse aludida y ofendida por comentarios donde, según ella, la llamaron “loca” durante la transmisión, la joven decidió publicar audios comprometedores en los que Guerrero supuestamente afirmaba que la cantante “nunca estuvo embarazada”.

La filtración generó un fuerte escándalo mediático y afectó emocionalmente a Ana Lucía Urbina. Poco después, Edwin Guerrero emitió un comunicado público en el que ofreció disculpas, alegando que sus palabras fueron sacadas de contexto, y anunció acciones legales. Por su parte, el tiktoker Fernando —conductor de 'Faranduleando con Fer' y amigo cercano de la artista— reveló que Ana Lucía estaría evaluando tomarse una pausa por motivos de salud emocional, aunque su contrato con Corazón Serrano sigue vigente hasta 2029. Además, la agrupación habría convocado una reunión de urgencia para el 17 de mayo con el fin de discutir la continuidad de Guerrero como líder musical del grupo.