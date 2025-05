Tal como lo anunció Alina Loja Yalta, conocida en TikTok como ‘Reyna Colibrí’, mostrará en el programa 'Magaly TV, la firme' las pruebas que respaldarían su versión sobre una supuesta relación sentimental con Edwin Guerrero Neira, líder del grupo musical Corazón Serrano. Esto ocurre luego de que se filtraran unos audios en los que el músico hablaba sobre su expareja, Ana Lucía Urbina, y que fueron difundidos por la tiktoker.

En el avance del programa conducido por Magaly Medina, se observa que la influencer fue entrevistada y presentó conversaciones por chat que, según afirma, fueron enviadas por Edwin Guerrero durante el tiempo que habrían tenido la relación. Además, en sus transmisiones en TikTok, la joven también se pronunció sobre la carta notarial que recibió por parte del cantante, luego del comunicado que compartió pidiendo disculpas públicas a Ana Lucía Urbina. Sin embargo, la influencer asegura tener más pruebas y continúa exponiendo detalles del presunto romance.

Tiktoker expone los mensajes de Edwin Guerrero de Corazón Serrabo

‘Reyna Colibrí’ continúa revelando detalles sobre su presunta relación con Edwin Guerrero Neira. En el avance del programa de Magaly Medina, la tiktoker leyó los mensajes que el líder del grupo piurano le excribió: “Me quisiera transportar a tu cama, como ese día, dormir de costadito, abrazado a ti”.

Además, la tiktoker, en otras transmisiones, ha mostrado chats en los que apenas se estaban conociendo, y en el que ella se sorprendió al descubrir que estaba hablando con el propio dueño de Corazón Serrano. Sin embargo, aclaró que los mensajes más comprometedores y de tono romántico se verán en el programa de Magaly Medina.

Edwin Guerrero publica comunicado tras filtración de audios por tiktoker

El líder de Corazón Serrano, rompió su silencio ante la polémica generada por los audios filtrados en redes sociales. A través de un comunicado, no solo negó rotundamente la veracidad de las declaraciones que se le atribuyen, sino que también ofreció disculpas públicas a su expareja. “Ofrezco una sincera disculpa a la señorita Urbina, así como a todas las personas que hayan podido verse involucradas o afectadas por esta situación”, expresó.

El músico también aseguró que los audios fueron manipulados y no reflejan la verdad. “Lo mencionado en esos audios no corresponde a la verdad y son absolutamente sacados de contexto”, declaró, al tiempo que condenó la difusión del material como una vulneración a su privacidad. “Esta filtración ha sido revelada por fuentes no autorizadas y sobre las cuales se realizarán las acciones legales correspondientes”, advirtió.