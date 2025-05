¿Qué pasa en Corazón Serrano? El escándalo interno desatado por una entrevista de Ana Lucía Urbina

Una reciente entrevista a Ana Lucía Urbina, una de las voces más queridas de Corazón Serrano desde 2015, ha generado una fuerte amenaza con desestabilizar a la agrupación piurana. La controversia se originó tras una entrevista concedida al tiktoker 'Faranduleando con Fer', la cual provocó la reacción de la creadora de contenido conocida como 'Reyna Colibrí'. Ella aseguró haber tenido un vínculo sentimental con Edwin Guerrero, líder de la orquesta, y fue quien filtró audios comprometedores del músico.

Corazón Serrano está enfrentando una etapa crítica que habría llevado a convocar una reunión interna para decidir el futuro de Edwin Guerrero como líder de la agrupación. Por su parte, Ana Lucía atraviesa un difícil momento emocional y estaría considerando dejar la agrupación que impulsó su carrera artística.

¿Qué pasó en la entrevista de Ana Lucía que despertó el escándalo y por qué mencionaron a Kiara Lozano?

Durante una transmisión para la página de TikTok 'Faranduleando con fer', Ana Lucía Urbina sorprendió al abrir su corazón sobre uno de los momentos más difíciles de su vida: la pérdida de su bebé. En la entrevista, la cantante expuso la falta de apoyo por parte de Edwin Guerrero en ese duro proceso. “Yo me quedé sola, eso fue lo que más me dio cólera”, expresó incómoda.

En la entrevista, la vocalista de Corazón Serrano reveló que retomó su relación con Edwin Guerrero en 2024, periodo en el que quedó embarazada, aunque lamentablemente perdió al bebé. Según contó, fue el propio músico quien insistió en volver con ella, a pesar de estar involucrado sentimentalmente con otra mujer en ese momento, e incluso llegó a proponerle matrimonio. “Él estaba con otra persona, ya habíamos salido a cenar y le dije: tú me amas, me adoras, termina con esa persona, dile que me amas a mí y que te vas a casar. Y él me dijo: cásate conmigo, y terminó con esa persona”, relató.

Durante la conversación, Ana Lucía y su amigo Fer abordaron los motivos detrás del fin de su relación sentimental, mientras en el chat en vivo de la transmisión comenzó a aparecer insistentemente el nombre de Kiara Lozano junto a la frase “Boa sin códigos”. Este detalle llamó la atención, ya que tanto la cantante como su amigo imitaron algunos pasos del baile conocido como “la boa”, característico de Kiara Lozano en los conciertos de Corazón Serrano.

Cabe recordar que tiempo atrás circularon rumores —nunca confirmados— sobre una presunta relación entre Edwin Guerrero y Kiara Lozano, luego de su ruptura con Ana Lucía Urbina. A inicios de 2024, Ana Lucía Urbina sorprendió en una dinámica de preguntas y respuestas en Instagram, donde fue consultada sobre una posible relación entre su compañera de grupo y el músico. Con su habitual tono sarcástico, respondió: “Él siempre me dice que no jajajaja... Ups”, lo que generó especulaciones entre los seguidores de Corazón Serrano.

¿Quién es la tiktoker y por qué filtró los audios de Edwin Guerrero sobre Ana Lucía Urbina?

La tiktoker conocida como ‘Reyna Colibrí’ aseguró, en una entrevista con el tiktoker Chucho Valderrama en diciembre de 2024, haber tenido una relación sentimental con Edwin Guerrero mientras él aún estaba vinculado a Ana Lucía Urbina. Según sus declaraciones, el propio Edwin Guerrero fue quien se contactó primero a través de redes sociales, y además le habría comentado que podía salir con otras mujeres, mencionando incluso a Leslie Shaw.

Lo que desató la indignación de la tiktoker, originaria de la región de Amazonas, fue que durante una transmisión en TikTok realizada por Ana Lucía Urbina, se refirieran a ella como “loca”. Esto ocurrió luego de que revelara públicamente haber tenido una relación con Edwin Guerrero, versión que en su momento fue desacreditada por muchos usuarios en redes sociales, quienes la acusaban de querer aprovecharse de la fama del músico. Sin embargo, esta vez decidió respaldar sus palabras con pruebas, difundiendo audios en los que Guerrero afirmaría que la cantante nunca estuvo embarazada.

¿Qué pasará con Edwin Guerrero y Ana Lucia Urbina?

La filtración de los audios provocó un comunicado oficial por parte de Edwin Guerrero, quien aseguró que sus palabras fueron sacadas de contexto y pidió disculpas públicas a Ana Lucía Urbina. A pesar de esto, la cantante no se ha presentado en los últimos conciertos del grupo y, según su entorno cercano, se encuentra emocionalmente devastada.

Fernando, conductor de 'Faranduleando con Fer' y amigo personal de Ana Lucía, reveló que la agrupación ha convocado una reunión para el 17 de mayo, con el objetivo de evaluar la continuidad de Edwin Guerrero como director musical de Corazón Serrano. La decisión se tomará teniendo en cuenta el impacto mediático que ha generado el escándalo y su posible afectación a la imagen del conjunto.

Por su parte, Ana Lucía estaría considerando dejar la agrupación piurana, a pesar de tener contrato hasta 2029. De acuerdo con Fer, la cantante priorizaría su bienestar emocional ante cualquier decisión artística. Esta situación ha generado una ola de solidaridad entre los fans, quienes han inundado sus redes sociales con mensajes de apoyo.