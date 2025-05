Ana Lucía Urbina, una de las voces más destacadas de Corazón Serrano, reapareció en redes sociales tras la polémica que involucra al director del grupo, Edwin Guerrero, y a la tiktoker conocida como ‘Reyna Colibrí’. La filtración de presuntas conversaciones privadas, en las que se hacían comentarios sobre la vida personal de la cantante, desató especulaciones sobre su posible salida de la agrupación piurana, a la que pertenece desde hace más de diez años.

Pese a los rumores, la cantante de 30 años se presentó en un concierto reciente en la ciudad de Piura, donde fue recibida con muestras de afecto por parte del público. Horas más tarde, Ana Lucía Urbina realizó una transmisión en vivo en sus redes sociales para aclarar su situación contractual con la agrupación y deslindarse de futuras declaraciones personales.

Ana Lucía Urbina revela que fue regañada tras declaraciones

Durante la transmisión en vivo, Ana Lucía Urbina explicó que no volverá a referirse al tema, revelando que recibió una llamada de atención y una posible amonestación económica por haber expuesto detalles de su vida privada. “Chicos, aquí estamos para deleitarlos con lo mejor de la música y pienso que hay un límite de cosas privadas. Esta vez me han regañado y no hablaré nada personal. Me jalan la billetera”, declaró con tono firme.

Cabe señalar que no es la primera vez que se mencionan este tipo de sanciones dentro de la agrupación. Días atrás, Kiara Lozano también se refirió a los ‘descuentos’ económicos que se aplican cuando no se cumplen las normas establecidas por el grupo.

Los supuestos audios filtrados de Edwin Guerrero

El conflicto se desató tras una entrevista que Ana Lucía Urbina concedió al tiktoker ‘Faranduleando con Fer’. Esta aparición motivó la reacción de Alina Loja Yalta, conocida como 'Reyna Colibrí', quien aseguró haber mantenido una relación sentimental con Edwin Guerrero mientras este aún estaba vinculado sentimentalmente con Urbina. Al sentirse aludida y ofendida por comentarios donde, según ella, la llamaron “loca” durante la transmisión, la joven decidió publicar audios comprometedores en los que Guerrero supuestamente afirmaba que la cantante “nunca estuvo embarazada”.

La filtración generó un fuerte escándalo mediático y afectó emocionalmente a Ana Lucía Urbina. Poco después, Edwin Guerrero emitió un comunicado público en el que ofreció disculpas, alegando que sus palabras fueron sacadas de contexto, y anunció acciones legales. Por su parte, el tiktoker Fernando —conductor de 'Faranduleando con Fer' y amigo cercano de la artista— reveló que Ana Lucía estaría evaluando tomarse una pausa por motivos de salud emocional, aunque su contrato con Corazón Serrano sigue vigente hasta 2029. Además, la agrupación habría convocado una reunión de urgencia para el 17 de mayo con el fin de discutir la continuidad de Guerrero como líder musical del grupo.