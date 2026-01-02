La conductora de televisión Magaly Medina se encuentra en Argentina, desde donde compartió con sus seguidores detalles de lo que será su primera cirugía estética facial. A través de sus redes sociales, la presentadora de ATV reveló que decidió viajar al país vecino para someterse a un lifting facial.

La popular 'Urraca' viajó acompañada de su doctora personal, la especialista en estética Joana Bermedo. Desde su cuenta oficial de Instagram, la conductora publicó un video en el que confirma que ya se encuentra en tierras argentinas y que próximamente dará más detalles sobre la intervención que se realizará.

Magaly reveló que tendrá su primer lifting facial en Argentina

En la publicación, la conductora explicó que la decisión fue tomada luego de un proceso de evaluación y búsqueda junto a su doctora de confianza. “Después de mucho investigar junto a mi amiga y doctora estética @dra.joanabernedo decidimos con quién me haría mi primera operación de lifting facial y aquí estamos”, escribió Magaly Medina en la descripción del video, adelantando que compartirá más información en una segunda parte.

“Estén atentas a la segunda parte porque les contaré TODO”, añadió la conductora, generando expectativa entre sus seguidores. En el clip difundido en redes sociales, también se observa a la conductora llegando al consultorio donde se llevará a cabo la evaluación médica. “Hoy tengo mi primera cita personal presencial porque la anterior fue hecha vía online”, aclaró.

Magaly revela cuáles son sus operaciones tiene en el rostro

En su programa de YouTube, Magaly detalló las intervenciones a las que se ha sometido en el rostro antes de viajar a Argentina para realizarse una nueva cirugía. “La gente piensa que me he operado 50.000 veces la cara y no es así. En el rostro solo me he tocado la nariz y las orejas, nada más”, señaló.

Además, indicó que a sus 62 años considera que ha llegado el momento de dar un paso distinto. “Todo lo que he hecho siempre ha sido ponerme bioestimuladores; me he aplicado Jalupro y otros tratamientos para mantener la piel firme. Sin embargo, creo que a mis 62 años la piel ya se ha caído y el músculo está fuera de su lugar. He pensado que ya es hora”, comentó.