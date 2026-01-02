HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Espectáculos

Magaly Medina viajó a Argentina para someterse a una cirugía estética facial: "Después de mucho investigar"

La conductora Magaly Medina viajó acompañada de su doctora personal y aseguró que encontró el lugar adecuado para su primer lifting facial tras un proceso de investigación.

Magaly Medina tendrá una cirugía facial. Foto: composición LR/difusión/Instagram
Magaly Medina tendrá una cirugía facial. Foto: composición LR/difusión/Instagram

La conductora de televisión Magaly Medina se encuentra en Argentina, desde donde compartió con sus seguidores detalles de lo que será su primera cirugía estética facial. A través de sus redes sociales, la presentadora de ATV reveló que decidió viajar al país vecino para someterse a un lifting facial.

La popular 'Urraca' viajó acompañada de su doctora personal, la especialista en estética Joana Bermedo. Desde su cuenta oficial de Instagram, la conductora publicó un video en el que confirma que ya se encuentra en tierras argentinas y que próximamente dará más detalles sobre la intervención que se realizará.

TE RECOMENDAMOS

RITOS Y OFRENDAS MILENARIOS PARA RECIBIR EL AÑO NUEVO ANDINO | ASTROMOOD CON LOURDES GÓMEZ

PUEDES VER: Magaly Medina enfrenta a detractores tras críticas a su receta de chocolate navideño: '¿Te crees gracioso?'

lr.pe

Magaly reveló que tendrá su primer lifting facial en Argentina

En la publicación, la conductora explicó que la decisión fue tomada luego de un proceso de evaluación y búsqueda junto a su doctora de confianza. “Después de mucho investigar junto a mi amiga y doctora estética @dra.joanabernedo decidimos con quién me haría mi primera operación de lifting facial y aquí estamos”, escribió Magaly Medina en la descripción del video, adelantando que compartirá más información en una segunda parte.

“Estén atentas a la segunda parte porque les contaré TODO”, añadió la conductora, generando expectativa entre sus seguidores. En el clip difundido en redes sociales, también se observa a la conductora llegando al consultorio donde se llevará a cabo la evaluación médica. “Hoy tengo mi primera cita personal presencial porque la anterior fue hecha vía online”, aclaró.

PUEDES VER: Paco Bazán descarta pelea con Magaly Medina, pero cuestiona su postura tras alianza de María Pía con Paolo Guerrero

lr.pe

Magaly revela cuáles son sus operaciones tiene en el rostro

En su programa de YouTube, Magaly detalló las intervenciones a las que se ha sometido en el rostro antes de viajar a Argentina para realizarse una nueva cirugía. “La gente piensa que me he operado 50.000 veces la cara y no es así. En el rostro solo me he tocado la nariz y las orejas, nada más”, señaló.

Además, indicó que a sus 62 años considera que ha llegado el momento de dar un paso distinto. “Todo lo que he hecho siempre ha sido ponerme bioestimuladores; me he aplicado Jalupro y otros tratamientos para mantener la piel firme. Sin embargo, creo que a mis 62 años la piel ya se ha caído y el músculo está fuera de su lugar. He pensado que ya es hora”, comentó.

Notas relacionadas
Shirley Arica se luce besándose con exjugador de futsal tras ser ampayada por Magaly Medina

Shirley Arica se luce besándose con exjugador de futsal tras ser ampayada por Magaly Medina

LEER MÁS
Paco Bazán descarta pelea con Magaly Medina, pero cuestiona su postura tras alianza de María Pía con Paolo Guerrero

Paco Bazán descarta pelea con Magaly Medina, pero cuestiona su postura tras alianza de María Pía con Paolo Guerrero

LEER MÁS
Nelly Rossinelli enfurece contra usuarios por compararla con Magaly tras su receta de pavo navideño: "Que no sepan cocinar, no es mi culpa"

Nelly Rossinelli enfurece contra usuarios por compararla con Magaly tras su receta de pavo navideño: "Que no sepan cocinar, no es mi culpa"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Tiktoker Moca anuncia su embarazo con un emotivo mensaje: “Jamás volveré a sentirme sola”

Tiktoker Moca anuncia su embarazo con un emotivo mensaje: “Jamás volveré a sentirme sola”

LEER MÁS
La Uchulú celebra su cumpleaños y sorprende a sus seguidores con su edad: "También quiero estar así"

La Uchulú celebra su cumpleaños y sorprende a sus seguidores con su edad: "También quiero estar así"

LEER MÁS
Farid Ode comparte reencuentro junto a su hija con Mariella Zanetti tras viaje a Estados Unidos: "Te extrañé mucho"

Farid Ode comparte reencuentro junto a su hija con Mariella Zanetti tras viaje a Estados Unidos: "Te extrañé mucho"

LEER MÁS
Edwin Guerrero critica a Son del Duke por copiar repertorio y bromea: "Parece homenaje a Corazón Serrano"

Edwin Guerrero critica a Son del Duke por copiar repertorio y bromea: "Parece homenaje a Corazón Serrano"

LEER MÁS
¿Quién es Malory Vargas, la actriz y novia de la exchica reality Liliana Castro Mannarelli y cuál es su diferencia de edad?

¿Quién es Malory Vargas, la actriz y novia de la exchica reality Liliana Castro Mannarelli y cuál es su diferencia de edad?

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Corea del Norte tiene en la mira a este país de América Latina como parte de una estrategia geopolítica en medio de tensiones con EE.UU.

Magaly Medina viajó a Argentina para someterse a una cirugía estética facial: "Después de mucho investigar"

Petroperú: Gobierno de Jerí publica a vísperas de Año Nuevo un decreto que allana el camino a la privatización de la petrolera estatal

Espectáculos

La Uchulú celebra su cumpleaños y sorprende a sus seguidores con su edad: "También quiero estar así"

Tiktoker Moca anuncia su embarazo con un emotivo mensaje: “Jamás volveré a sentirme sola”

Farid Ode comparte reencuentro junto a su hija con Mariella Zanetti tras viaje a Estados Unidos: "Te extrañé mucho"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones 2026: 9 listas presidenciales más superan el periodo de tachas y ya van 24 las candidaturas inscritas

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Declaran inadmisible tacha contra candidatura de José Williams por falta de pago de tasa

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025