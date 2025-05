La polémica surgió hace unos días, cuando circularon audios en los que supuestamente Edwin Guerrero, dueño de Corazón Serrano, desmentía que Ana Lucía Urbina estuviera embarazada de él. Este suceso tuvo lugar a pesar de que, en julio de 2024, la cantante había confirmado la pérdida de un embarazo derivado de su relación con Guerrero. La filtración de los audios generó fuertes críticas hacia el empresario, principalmente por la falta de empatía que muchos usuarios consideraron en sus declaraciones.

Durante un vídeo grabado y colgado a la red social TikTok, la cantante interpretó que tiene un contrato laboral vigente con la banda y que lo cumpliría con profesionalidad. "Yo tengo que seguir trabajando porque tengo un contrato que cumplir. Obviamente, se hablará de ello, pero hay que tener en cuenta que lo que más importa es que yo deba hacer mi trabajo", explicaba, contentando a sus seguidores sobre su futuro dentro de la banda.

En ese mismo video, Urbina reveló que recibió una amonestación por parte de la agrupación debido a las recientes declaraciones sobre su vida personal que había compartido en sus redes sociales. Como consecuencia, indicó que, a partir de ahora, evitará hablar sobre asuntos íntimos, especialmente relacionados con su expareja, Edwin Guerrero. “Chicos, hay un límite de cosas privadas. Esta vez me han regañado, y ya no hablaré nada personal. Me jalan la oreja y la billetera”, bromeó, haciendo alusión a la sanción.

Guerrero se disculpa y denuncia manipulación de los audios

Ante la ola de críticas, Edwin Guerrero reaccionó publicando un comunicado en su cuenta oficial de Instagram, en el que negó las acusaciones y aseguró que los audios fueron manipulados o sacados de contexto. "Lamento profundamente que este contenido haya salido a la luz y haya causado tanto daño, generando mensajes de odio y mentiras que afectan la estabilidad de las personas", indicó en su mensaje.

Además, Guerrero advirtió que tomará acciones legales contra aquellos responsables de la filtración. "Esta información ha sido revelada por fuentes no autorizadas, y tomaremos las medidas legales correspondientes", subrayó.

El productor también aprovechó la ocasión para ofrecer disculpas públicamente a Ana Lucía Urbina por el mal momento vivido. "Ofrezco mis más sinceras disculpas a la señorita Urbina y a todas las personas que se hayan visto afectadas por esta situación", añadió, insistiendo en que respeta profundamente a la cantante y lamenta que la controversia haya escalado de tal manera. Reiteró que su opinión no era su verdadera postura ni manera de pensar y que había sido absolutamente sacada de contexto.