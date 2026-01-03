La reconocida actriz peruana Mónica Sánchez se pronunció tras la captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores durante una operación militar en Venezuela. A través de un extenso mensaje publicado en su cuenta oficial de Instagram, la exactriz de 'Al fondo hay sitio' expresó su empatía con los venezolanos que se vieron obligados a abandonar su país y vivir en condiciones adversas. “Hermanos venezolanos que se vieron desterrados y arrojados a vidas sin derechos ni calidad”, escribió.

Sin embargo, la actriz peruana también manifestó su preocupación por el futuro de Venezuela, al quedar bajo la administración del presidente estadounidense Donald Trump, cuestionando duramente el tipo de democracia que podría implementarse tras la caída del régimen. “¿Eso es democracia? ¿Eso puede traer la paz a una nación?”, se preguntó.

Mensaje de Mónica Sánchez. Foto: Instagram

Mónica Sánchez preocupada por Venezuela tras quedar en manos de Donald Trump

En su mensaje, Mónica Sánchez mostró su inquietud por lo que calificó como una actuación preocupante del mandatario estadounidense. “También mi preocupación y estupor por la impunidad escalofriante con la que actúa Trump”, escribió, haciendo referencia al historial violento que, según indicó, acompaña al presidente de Estados Unidos, quien anunció que administrará Venezuela hasta la transición de un nuevo gobernante.

Asimismo, la actriz de 'Eres mi bien' puso en duda que este escenario pueda garantizar estabilidad y paz para la nación venezolana. “¿Desconocer sus propios liderazgos y autoridades, además de intervenir y tomar el control del petróleo y la economía?”, señaló, remarcando su preocupación por la soberanía y los recursos naturales del país.

“La percepción de Estados Unidos ante una democracia o una dictadura depende de si esa democracia o esa dictadura le entrega sus recursos naturales. Van por todo”, expresó y advirtió la actitud del gobierno estadounidense sobre los demás países: “Y más nos vale estar atentos y despiertos. El dinero no lo mueven ideologías. El dinero no tiene bandera”.