HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO | EE. UU. administrará Venezuela tras captura de Maduro
EN VIVO | EE. UU. administrará Venezuela tras captura de Maduro     EN VIVO | EE. UU. administrará Venezuela tras captura de Maduro     EN VIVO | EE. UU. administrará Venezuela tras captura de Maduro     
Temblor de magnitud 4,5 se registró en Ica
Temblor de magnitud 4,5 se registró en Ica     Temblor de magnitud 4,5 se registró en Ica     Temblor de magnitud 4,5 se registró en Ica     
EN VIVO

🔴 CAYÓ NICOLÁS MADURO tras INTERVENCIÓN DE EE. UU. en VENEZUELA

Espectáculos

Mónica Sánchez expresa su preocupación por el futuro de Venezuela bajo el gobierno de Donald Trump: "¿Eso es democracia?"

La actriz Mónica Sánchez reveló su inquietud por Venezuela al quedar bajo la administración de Donald Trump, cuestionando el concepto de democracia y la intervención en sus recursos.

Mónica Sánchez cuestiona actitud de Estados Unidos sobre Venezuela. Foto: composición LR/Instagram
Mónica Sánchez cuestiona actitud de Estados Unidos sobre Venezuela. Foto: composición LR/Instagram

La reconocida actriz peruana Mónica Sánchez se pronunció tras la captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores durante una operación militar en Venezuela. A través de un extenso mensaje publicado en su cuenta oficial de Instagram, la exactriz de 'Al fondo hay sitio' expresó su empatía con los venezolanos que se vieron obligados a abandonar su país y vivir en condiciones adversas. “Hermanos venezolanos que se vieron desterrados y arrojados a vidas sin derechos ni calidad”, escribió.

Sin embargo, la actriz peruana también manifestó su preocupación por el futuro de Venezuela, al quedar bajo la administración del presidente estadounidense Donald Trump, cuestionando duramente el tipo de democracia que podría implementarse tras la caída del régimen. “¿Eso es democracia? ¿Eso puede traer la paz a una nación?”, se preguntó.

TE RECOMENDAMOS

RITOS Y OFRENDAS MILENARIOS PARA RECIBIR EL AÑO NUEVO ANDINO | ASTROMOOD CON LOURDES GÓMEZ
Mensaje de Mónica Sánchez. Foto: Instagram

Mensaje de Mónica Sánchez. Foto: Instagram

PUEDES VER: Magaly Medina viajó a Argentina para someterse a una cirugía estética facial: 'Después de mucho investigar'

lr.pe

Mónica Sánchez preocupada por Venezuela tras quedar en manos de Donald Trump

En su mensaje, Mónica Sánchez mostró su inquietud por lo que calificó como una actuación preocupante del mandatario estadounidense. “También mi preocupación y estupor por la impunidad escalofriante con la que actúa Trump”, escribió, haciendo referencia al historial violento que, según indicó, acompaña al presidente de Estados Unidos, quien anunció que administrará Venezuela hasta la transición de un nuevo gobernante.

Asimismo, la actriz de 'Eres mi bien' puso en duda que este escenario pueda garantizar estabilidad y paz para la nación venezolana. “¿Desconocer sus propios liderazgos y autoridades, además de intervenir y tomar el control del petróleo y la economía?”, señaló, remarcando su preocupación por la soberanía y los recursos naturales del país.

PUEDES VER: Mónica Sánchez impacta al revelar su edad y confiesa el secreto que la mantiene 'joven': '(Los años) me han traído bienestar'

lr.pe

“La percepción de Estados Unidos ante una democracia o una dictadura depende de si esa democracia o esa dictadura le entrega sus recursos naturales. Van por todo”, expresó y advirtió la actitud del gobierno estadounidense sobre los demás países: “Y más nos vale estar atentos y despiertos. El dinero no lo mueven ideologías. El dinero no tiene bandera”.

Notas relacionadas
Gian Marco Zignago: "Asesinaron a Mauricio. Lo mataron por marchar"

Gian Marco Zignago: "Asesinaron a Mauricio. Lo mataron por marchar"

LEER MÁS
Mónica Sánchez arremete contra Ouke en plena marcha del 15 de octubre: "No se conviertan en una versión de Magaly"

Mónica Sánchez arremete contra Ouke en plena marcha del 15 de octubre: "No se conviertan en una versión de Magaly"

LEER MÁS
Gabriel Calvo responde fuerte a Mónica Sánchez tras críticas contra 'La Roro Network': "El respeto se gana"

Gabriel Calvo responde fuerte a Mónica Sánchez tras críticas contra 'La Roro Network': "El respeto se gana"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Conciertos Gratis en Lima 2026: cuándo y dónde ver a La Bella Luz, Son del Duke, La Única, Yarita Lizeth y otros artistas

Conciertos Gratis en Lima 2026: cuándo y dónde ver a La Bella Luz, Son del Duke, La Única, Yarita Lizeth y otros artistas

LEER MÁS
Streamer Cinesmero le habría pedido matrimonio a su novia durante sus vacaciones en Colombia y ella presume el anillo: “Dijo que sí”

Streamer Cinesmero le habría pedido matrimonio a su novia durante sus vacaciones en Colombia y ella presume el anillo: “Dijo que sí”

LEER MÁS
Paco Bazán se reivindica tras revelar que practicaba el celibato: "Es real, pero no debí haberlo hecho público"

Paco Bazán se reivindica tras revelar que practicaba el celibato: "Es real, pero no debí haberlo hecho público"

LEER MÁS
Jaime Bayly revela la dura confesión que le hizo su hija antes de su boda: Estaba cansada de que sea su padre

Jaime Bayly revela la dura confesión que le hizo su hija antes de su boda: Estaba cansada de que sea su padre

LEER MÁS
Jefferson Farfán expone que Roberto Guizasola fue golpeado por su esposa tras enterarse de que bebía alcohol en plena calle: “No lo aguantó”

Jefferson Farfán expone que Roberto Guizasola fue golpeado por su esposa tras enterarse de que bebía alcohol en plena calle: “No lo aguantó”

LEER MÁS
Ricardo Montaner, Marjorie de Sousa, Gaby Spanic y más celebridades venezolanas reaccionan tras caída de Maduro: “Somos libres”

Ricardo Montaner, Marjorie de Sousa, Gaby Spanic y más celebridades venezolanas reaccionan tras caída de Maduro: “Somos libres”

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: Full day + Piscinas + s/ 30 de vale de consumo incluido + Perusaurus y más

Perulandia

PERULANDIA: Full day + Piscinas + s/ 30 de vale de consumo incluido + Perusaurus y más

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 44.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Cantante Deyvis Paredes y el animador 'Josesito' de La Bella Luz generan indignación tras polémica broma a nuevo integrante: “Deberían pedir disculpas”

Rodrigo Paz firma decreto para gobernar Bolivia a distancia en medio de tensiones con su vicepresidente Edman Lara

Apagones y daños a infraestructuras: las imágenes del fuerte sismo de magnitud 6,5 que remeció México

Espectáculos

Cantante Deyvis Paredes y el animador 'Josesito' de La Bella Luz generan indignación tras polémica broma a nuevo integrante: “Deberían pedir disculpas”

Dueño de agrupación Carlos Miguel y Orquesta revela detalles del estado de salud de músicos heridos tras ataque: "Uno de ellos está bien"

Carlos Miguel y Orquesta cancelará próximas presentaciones tras ataque: "La indiferencia de las autoridades nos duele"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

César Acuña obligado por sentencia a pagar alimentos para su menor hijo

Ciro Castillo habría ordenado la construcción de una "ruta de escape" en su oficina cuando era gobernador del Callao, según Fiscalía

Presidente del TC afirma que Mario Vizcarra tendría impedimentos para postular por sentencia de peculado

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025