Julián Zucchi vivió un momento de angustia el domingo 18 de mayo, cuando sufrió un accidente doméstico mientras jugaba con uno de sus hijos en la casa de su expareja, Yiddá Eslava. El incidente le provocó un corte que requirió atención médica inmediata, por lo que tuvo que acudir a una clínica donde le aplicaron cuatro puntos de sutura. A pesar del susto, el actor argentino se mostró agradecido por el gesto de la madre de sus hijos, quien lo auxilió de inmediato y lo acompañó en ese momento complicado.

A través de sus redes sociales, Julián Zucchi explicó lo sucedido y compartió un video del preciso instante del accidente, al que tituló con ironía: “Lugares inoportunos para accidentarse”. En sus historias de Instagram también tuvo palabras de reconocimiento hacia la madre de sus hijos, destacando la buena relación que mantienen a pesar de su mediática separación. “Gracias, Yiddá por estar en ese momento”, expresó.

Julián Zucchi soroprendió al publicar el video en el que se accidentó en la casa de Yiddá Eslava

El actor argentino Julián Zucchi, protagonista de 'Sí, mi amor', compartió un video del momento exacto en que sufrió un accidente doméstico en la casa de su expareja, Yiddá Eslava. En las imágenes se ve al actor jugando con uno de sus hijos sobre el mueble de la sala, mientras el niño se balancea sobre sus piernas. Sin darse cuenta, el pequeño alcanzó un cuadro colgado en la pared, el cual cayó repentinamente y golpeó con fuerza la nariz del actor, provocándole una herida que comenzó a sangrar de inmediato.

Ante el incidente, Yiddá Eslava reaccionó rápidamente. En el video se observa cómo corre a socorrer a Julián Zucchi, le dice con firmeza: “Quédate ahí, no te muevas”, mientras trae el botiquín de primeros auxilios para limpiarle la sangre y colocarle un parche en la herida. A pesar del dolor, el actor argentino intentó mantener la calma frente a su hijo, explicándole lo que había pasado: “Ay, mi amor, una cicatriz más en mi vida (...) Eso pasa por jugar con el cuadro, por eso no hay que jugar con el cuadro, mi amor”.

Julián Zucchi reflexiona sobre la ayuda de Yiddá Eslava tras accidente en su casa

Luego de publicar el video del accidente, Julián Zucchi reflexionó sobre el gesto solidario de su expareja Yiddá Eslava, quien lo auxilió de inmediato a pesar de la polémica separación que vivieron. El actor destacó la importancia de mantener una buena relación como padres y aprovechó para lanzar una pregunta a sus seguidores en tono de humor: “Ahora la pregunta para ustedes: ¿ayudarías a tu ex en la misma situación? Jaja (no me mientan)”, escribió.