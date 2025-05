La cantante Ana Lucía Urbina reapareció sobre el escenario durante un concierto de Corazón Serrano en Malignas, Piura, en medio de los rumores sobre su posible salida de la agrupación. Estas especulaciones surgieron tras la filtración de unos audios revelados por la tiktoker 'Reyna Culibrí', en los que se escuchaban conversaciones comprometedoras. Ante la polémica, Edwin Guerrero, líder del grupo, se pronunció públicamente y ofreció disculpas a la vocalista.

Durante su presentación, Ana Lucía Urbina interpretó el tema 'Llévame contigo', y sorprendió al público al lanzar una frase que muchos interpretaron como una indirecta sobre la situación: '¿Todo por amor?', dijo con tono irónico.

¿Cuál fue la indirecta de Ana Lucía Urbina tras perdón de Edwin Guerrero?

En el concierto de Corazón Serrano, el 16 de mayo en Malingas, Piura, Ana Lucía Urbina protagonizó un momento que no pasó desapercibido en pleno concierto de Corazón Serrano. La vocalista interpretó el tema 'Llévame contigo' y, tras cantar el coro “Sácame la vuelta, pero no me dejes, si te vas llévame contigo”, lanzó un comentario que muchos interpretaron como una indirecta, encendiendo al público presente.

Dirigiéndose especialmente a las mujeres del público, Ana Lucía Urbina expresó con ironía: “Y todo, todo por amor, ¿todo por amor, chicas?”, para luego responderse con firmeza: “No”. La cantante cerró el momento con una expresión que marcó distancia: “Es la canción, vaya pa’ allá no más”, añadió.

Edwin Guerrero pidió disculpas a Ana Lucía Urbina tras filtración de audios

Edwin Guerrero, líder de Corazón Serrano, rompió su silencio tras la filtración de audios que lo involucran en una polémica con la vocalista Ana Lucía Urbina. A través de un comunicado oficial, el músico ofreció disculpas públicas a la cantante. “Ofrezco una sincera disculpa a la señorita Urbina, así como a todas las personas que hayan podido verse involucradas o afectadas por esta situación”, expresó el productor, quien también lamentó el impacto mediático del caso.

El músico fue enfático en señalar que las declaraciones difundidas han sido sacadas de contexto y no reflejan la realidad. “Quiero dejar en claro que lo mencionado en esos audios no corresponde a la verdad y son absolutamente sacados de contexto”, sostuvo. Asimismo, anunció que tomará acciones legales: “Esta filtración ha sido revelada por fuentes no autorizadas y sobre las cuales se realizarán las acciones legales correspondientes”.