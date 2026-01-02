A través de sus redes sociales, Carlos Miguel y Orquesta emitió un comunicado en el que condenó enérgicamente el ataque armado del que fueron víctimas la noche del jueves 1 de enero, durante un concierto a la altura de la cuadra 17 de la avenida Túpac Amaru, en zona La Flor, distrito de Carabayllo. Dos de sus músicos resultaron heridos y fueron trasladados de emergencia al hospital Sergio E. Bernales, en Collique. Uno de ellos fue identificado como Carlos Quispe Álvarez (58), quien recibió un impacto de bala que le perforó el estómago.

En la misiva, la agrupación de cumbia, liderada por Carlos Miguel, hijo de Carlos Morales, fundador y líder histórico del Grupo Guinda, lamentó los hechos violentos registrados y condenó la ola de inseguridad que atraviesa el Perú, así como la inactividad del Estado frente al flagelo que afecta a la ciudadanía y a los artistas nacionales. Según testimonios, el crimen fue perpetrado por cuatro sujetos a bordo de dos motocicletas, aproximadamente a las 11:40 p.m. Asimismo, los atacantes efectuaron cuatro disparos directamente hacia la tarima donde se encontraba la orquesta.

Carlos Miguel y Orquesta condenan ataque armado

Mediante un comunicado, Carlos Miguel y Orquesta lamentó profundamente el violento atentado ocurrido durante un conciertos donde dos de sus integrantes resultaron heridos y permanecen hospitalizados con pronóstico reservado. "Condenamos enérgicamente este acto criminal que no debió ocurrió. Lamentablemente, orquestas como la nuestra han sido expuestas a situaciones de inseguridad durante mucho tiempo, sin que las autoridades competentes hayan encontrado una solución efectiva", señaló la agrupación.

Asimismo, el conjunto musical hizo un llamado a las autoridades para que actúen con firmeza y no permitan que la ciudadanía continúe viviendo bajo un clima de abandono e inseguridad. "La indiferencia de las autoridades hos hiere profundamente, ya que todos los que trabajamos de manera honesta hemos sido afectados por esta situación. Hoy, como peruanos, decimos ¡Basta" y exigimos una solución real y efectiva para garantizar la seguridad de nuestros artistas y de la ciudadanía".

Carlos Miguel anuncia que suspenderé conciertos tras ataque armado

Carlos Miguel, líder de la orquesta, se pronunció tras visitar el hospital donde se atienden a los dos músicos heridos. El artista anunció que, por seguridad, se suspenderán los conciertos en vivo "porque primero quiero ver que mis chicos estén bien", expresó. También reveló que no denunció la extorsión por miedo y porque - según sus palabras - "ya no se puede confiar en nadie".

Asimismo, indicó que durante el ataque contaban con seguridad y recordó que, hace tres años, denunció que era víctima de extorsión en Lima Norte. "De verdad que me da mucho temor. Para mi esto es una pesadilla, más aún cuando mis hijas me llaman llorando. Todo esto es un tormento. La última amenaza que me dejaron fue hace tres mes", finalizó.