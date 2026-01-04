María Pía Copello sorprendió al revelar un detalle poco conocido sobre la relación con su hijo mayor, Samuel Dyer. La conductora de televisión, quien suele compartir momentos familiares en sus redes sociales, confesó que detrás de esas apariciones existe un acuerdo económico con su primogénito, quien recientemente alcanzó la mayoría de edad.

La declaración generó curiosidad entre sus seguidores, pues muchos pensaban que las intervenciones de Samuel eran espontáneas. Sin embargo, la influencer explicó que el joven decidió poner condiciones para participar en sus contenidos digitales, si bien al comienzo lo hacía completamente gratis.

María Pía Copello revela que su hijo mayor le cobra por colaborar en sus videos

En una entrevista con la dominicana Clarissa Molina, Copello recordó que al inicio su hijo mayor participaba con entusiasmo en sus videos; sin embargo, esa disposición cambió con el tiempo. "Tuvo su etapa donde grababa conmigo, luego me dijo: 'Ni hablar, no grabo nada contigo, me da cringe, no quiero'", relató entre risas, dejando entrever que Samuel ya no se sentía cómodo apareciendo en sus contenidos.

En ese contexto, Pía explicó que Samuel, posteriormente, decidió poner condiciones para colaborar. "Ahora me dice: 'Bueno, necesito plata, me vas a pagar'", reveló. La conductora de América TV contó que ella aceptó porque reconoce el aporte de su primogénito. "Le digo 'obvio' porque me sirve, te juro que es muy bueno. Aparte me sirve para hacer cosas como mamá e hijo", añadió.

"No ha sido una negociación fácil": María Pía sobre decisión de su hijo mayor

Más adelante, María Pía confesó que este acuerdo es algo que no había contado públicamente antes. "Ahora hemos tranzado, la gente no sabe eso, lo estoy declarando por primera vez", declaró.

Finalmente, la exconductora de 'Mande quien mande' admitió que adaptarse a esta nueva dinámica no fue tarea simple. "Pero sí, le estoy pagando, porque si no, ¿cómo hago? Él me ha negociado. Créeme, no ha sido una negociación fácil", expresó con franqueza, dejando claro que Samuel Dyer, ya mayor de edad y con una carrera universitaria recién iniciada en el extranjero, ha decidido manejar con autonomía su imagen.