Espectáculos

Said Palao aclara cómo se encuentran él y Alejandra Baigorria tras conocerse tragedia en Suiza que dejó 40 muertos: “Estamos bien”

Said Palao y Alejandra Baigorria se encontraban en Suiza y, tras ausentarse durante algunas horas de las redes, sus seguidores comenzaron a preocuparse. 

Said Palao y Alejandra Baigorria estuvieron casi una semana en Suiza. Foto: Composición LR/Instagram.
Said Palao y Alejandra Baigorria estuvieron casi una semana en Suiza. Foto: Composición LR/Instagram.

Said Palao detalló que él y Alejandra Baigorria se encuentran fuera de peligro tras la tragedia que azotó Suiza el 31 de diciembre, que dejó 40 muertos a causa de un incendio en el bar ‘Le Constellation’, ubicado en la estación de esquí de Crans-Montana.

Los esposos se encontraban en los Alpes Suizos para recibir el Año Nuevo y, debido a su ausencia durante algunas horas en redes sociales, sus seguidores se impacientaron y comenzaron a dejarles mensajes consultando por su estado. “¿Están bien? Escuché las noticias de Suiza”, o “¿Están vivos?”, se leyó en las publicaciones.

Said Palao comunicando que él y Alejandra Baigorria están bien. Foto: Instagram.

Said Palao comunicando que él y Alejandra Baigorria están bien. Foto: Instagram.

Said Palao revela que él y Alejandra Baigorria están bien

Said Palao, actual integrante de ‘Esto es Guerra’, tranquilizó a sus seguidores al informar que él, Alejandra Baigorria y Sergio Baigorria se encuentran a salvo. A través de una publicación en Instagram, aclaró que el incendio, que también dejó más de 100 heridos, ocurrió en otra estación de esquí

“Para quienes nos han escrito a mí y a mi esposa preguntando por lo ocurrido en Año Nuevo: estamos bien. Lo sucedido fue en otro centro de esquí, pero sin duda es una situación que conmueve al mundo entero. Esperamos de corazón que todo mejore pronto en Suiza”, escribió el modelo de 32 años.

Tras una cena sencilla por Año Nuevo, la pareja continuó su viaje y se trasladó a Londres, Inglaterra, donde están disfrutando de sus vacaciones y creando contenido para sus redes sociales.

