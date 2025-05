La controversia rodea nuevamente a Corazón Serrano tras la difusión de una serie de audios donde Edwin Guerrero, fundador del grupo musical, niega haber tenido un embarazo con su expareja, Ana Lucía Urbina. La responsable de hacer pública esta información fue la tiktoker Alina Colibrí, quien aseguró haber recibido amenazas telefónicas luego de exponer al empresario.

A través de una transmisión en TikTok, Colibrí explicó que ha sido víctima de intimidaciones desde que reveló los audios en los que Edwin Guerrero niega su vínculo con Ana Lucía. Pese al temor, la influencer reiteró que no se retractará de lo que dijo y afirmó que su vida podría estar en riesgo. La joven confirmó que próximamente contará todos los detalles en una entrevista exclusiva para 'Magaly TV, la firme'.

PUEDES VER: Ana Lucía Urbina se va del escenario en pleno concierto de Corazón Serrano en medio de polémica por audios de Edwin Guerrero

Alina Colibrí confiesa que Edwin Guerrero quiso pagarle por su silencio

La creadora de contenido reveló que su intención al publicar los audios de Edwin Guerrero no fue obtener fama ni beneficios económicos. En cambio, afirmó que lo hizo para defenderse de los ataques indirectos de la cantante Ana Lucía Urbina. Además, reveló que el empresario intentó comprar su silencio.

"No estoy buscando fama, ni dinero. De ser así, hubiera aceptado en el momento que Edwin Guerrero me ofreció dinero para callar, pero no lo hice", expresó la influencer durante una transmisión en vivo.

Según sus propias declaraciones, Alina Colibrí decidió hacer públicas las grabaciones luego de sentirse atacada por insinuaciones que, asegura, provenían del entorno de Ana Lucía. En las conversaciones filtradas, se escucha a Edwin Guerrero desligándose de cualquier responsabilidad sobre un supuesto embarazo de su expareja, lo que ha generado fuertes repercusiones en redes sociales.

“Si me tengo que morir diciendo la verdad, lo haré”: la tiktoker denuncia amenazas

Alina no solo se mostró firme frente a la presión mediática, sino que también alertó sobre el riesgo que corre. En sus redes sociales, la tiktoker detalló que ha recibido llamadas intimidantes desde números desconocidos tras divulgar los audios de Edwin Guerrero. Sin señalar directamente a los responsables, sugirió que si algo le ocurriera, ya se sabe a quién culpar.

"Me andan llamando números desconocidos para asustarme y ya saben a dónde iría la responsabilidad si me pasa alguna cosa. Créanme que yo no tengo miedo", sostuvo.

A pesar del riesgo, la joven reiteró que no se arrepiente de haber hablado. “Si me tengo que morir diciendo la verdad, pues me muero, peor es aceptar que me humillen”, añadió durante la transmisión en la que también reiteró su decisión de contar más detalles públicamente.