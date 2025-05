Luigui Carbajal se quiebra y le pide disculpas a Ricky Trevitazo por pelea: "Jamás he querido herirte"

Durante su participación en el programa 'El valor de la verdad', Luigui Carbajal se sinceró sobre su conflicto con Ricky Trevitazo, originado por desacuerdos económicos. El exintegrante de Skándalo le pidió perdón tanto a él como a su familia, reconociendo que la pelea los alejó injustamente.

Luigui Carbajal expresó su incomodidad directamente a Ricky Trevitazo durante su reencuentro en el programa. El cantante reveló que le dolió profundamente que su excompañero de Skándalo le diera más credibilidad a la versión de Roly Ortiz, fundador del grupo, en lugar de confiar en él durante la disputa que tuvieron por el concierto de reencuentro.

Luigui Carbajal le pide disculpas a Ricky Trevitazo y su familia tras pelea

Los excompañeros del grupo Skándalo fueron protagonistas de una intensa disputa, en la que incluso se acusó a Luigui Carbajal de haberse quedado con el dinero del evento. Al ser consultado por Beto Ortiz sobre cómo se sintió al ver llorar a Ricky Trevitazo en el programa, su compañero no ocultó su emoción: “Me duele, me cuesta, tengo un nudo en la garganta, lo extraño un montón”.

Aunque Luigui Carbajal se mostró firme durante gran parte de la conversación, no pudo evitar conmoverse cuando Ricky Trevitazo rompió en llanto en 'El valor de la verdad'. En un momento de reconciliación, el cantante le ofreció disculpas sinceras a su excompañero y a su familia, dejando atrás los duros enfrentamientos tras su pelea. “Si alguna vez te ofendí con palabras, te pido disculpas, porque sé que de repente con lo que he dicho he podido afectar a tu familia, a tus hijos, a quienes quiero mucho, a tu esposa también. Jamás he querido herirte”, expresó con la voz entrecortada.