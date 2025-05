Ricky Trevitazo, exintegrante de la recordada agrupación Skándalo, regresa a la televisión para contar su verdad en el sillón rojo de 'El valor de la verdad'. Lo que parecía una entrevista íntima se transformó en un tenso reencuentro cuando Luigui Carbajal, su examigo y compañero del grupo, apareció sorpresivamente en el set.

Ambos exintegrantes de Skándalo se enfrentaron por una antigua disputa económica relacionada con el manejo del dinero en el concierto por los 25 años del grupo, revelando así los detalles de la pelea que destruyó una amistad de años.

Ricky Trevitazo se reencuentra con Luigui Carbajal en 'El valor de la verdad' y lo encara

El programa 'El valor de la verdad' promete uno de sus episodios más tensos y emotivos con la participación de Ricky Trevitazo. El exintegrante de la agrupación Skándalo aceptó sentarse en el sillón rojo para contar su versión del conflicto que lo distanció de su examigo y excompañero Luigui Carbajal.

Según se reveló en el avance del programa conducido por Beto Ortiz, la causa de la ruptura entre los artistas habría sido una disputa económica derivada del manejo del dinero generado por el concierto de los 25 años de Skándalo. Ricky Trevitazo acusó a Luigui Carbajal de haber administrado de forma poco transparente las finanzas del evento, asegurando que nunca recibió documentación que justificara los gastos. “Nunca vi una factura, un contrato. ¿Cómo me demuestras a mí que has invertido?”, cuestionó en vivo.

Luigui Carbajal, por su parte, intentó defenderse afirmando que tenía las cuentas justificadas: “Porque tenía las cuentas...”, alcanzó a decir, aunque no brindó detalles claros sobre los documentos mencionados.

Ricky Trevitazo llora y confiesa que tuvo fuerte pelea con Luigui Carbajal

Durante la entrevista, el cantante chalaco de 47 años no pudo evitar quebrarse emocionalmente. Frente a Beto Ortiz, confesó entre lágrimas lo dolorosa que ha sido la separación con Luigui Carbajal. “Te juro por Dios que me duele, no son lágrimas de cocodrilo, y saber que no me puedo juntar con él”, expresó con evidente tristeza.

Además, reveló que la tensión entre ambos escaló hasta llegar a un enfrentamiento físico. “Agarró y me metió una cachetada. Le metí como 15 puñetes, (se fue) al suelo”, dijo Ricky Trevitazo, aunque luego mostró arrepentimiento por lo ocurrido. Su declaración refleja la gravedad del conflicto y lo profunda que fue la herida emocional entre ambos.