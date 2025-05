Ricky Trevitazo no pudo contener las lágrimas al asegurar que ha llorado por Luigui Carbajal debido a que su amistad acabó por culpa del dinero. “Me duele Beto, no poder darle un abrazo. Me duele porque lo amo”, relató mientras Carbajal lo escuchaba atentamente.

“Lloro por él, y Luigui Sabe. Hemos sido tan unidos y nos hemos comido la mier… los dos. Todo lo que hicimos me duele que se vaya a la m por plata. Y me da pena esa vaina y que de un momento a otro por el dinero haya pasado todo este problema. No son lágrimas de cocodrilo, no es que sea un actor, y me duele. Verlo acá y saber que no puedo juntarme con él a pesar de que siento que es aún mi hermano, yo lo amo”, señaló Trevitazo con la voz entrecortada.

¿Qué dijo Luigui Carbajal tras ver las lágrimas de Ricky Trevitazo?

Beto Ortiz se quedó sorprendido al ver que mientras Ricky Trevitazo lloraba desconsoladamente, Luigui Carbajal mantenía un semblante neutral y tranquilo. Es por ello que Ricky le contó que su examigo no es de llorar en televisión. “Él solo moquea por sus hijos y padres”. Pero aseguró que está muy seguro que Luigui le tiene bastante cariño, ya que recordó la vez en que él entró de emergencias, Carbajal estuvo ahí siempre mostrando su preocupación, incluso llorando frente a él.

Es allí que Luigui interviene y asegura que él también ha llorado por Trevitazo. “Me duele, me cuesta. Lo quiero un montón, lo extraño, de verdad. Pero él fue un tonto por dejarse envenenarse por el señor (Roly Ortiz, exproductor de Skándalo). Pero si te ofendí Ricky ter pido perdón. Jamás he querido herirte con palabras mías. Soy ser humano y me equivoco. Pero me dolió más que preferiste creerle a otra persona que creerle a mí”, indicó.

¿Por qué se rompió la amistad entre Ricky Trevitazo y Luigui Carbajal?

Ricky Trevitazo recordó en 'El valor de la verdad' sobre el quiebre de su amistad con Luigui. “Todo marchaba bien hasta que comenzamos a trabajar juntos”, señaló. Según contó, todo empezó a complicarse cuando surgieron diferencias en los temas económicos.

El cantante explicó que los promotores solían buscarlo a él directamente, asegurando que Luigui cobraba tarifas muy elevadas. “Me decían: ‘Hemos llamado a Luigui, pero cobra muy caro’. Y yo respondía: ‘Lo mismo que cobro yo, te va a cobrar él’. Pero luego me enteraba que pedía casi el doble”, expresó.

Beto Ortiz le pidió que precisara los montos, y Ricky fue directo: “En provincias, yo cobraba entre 10 mil y 12 mil soles, pero los promotores me decían que él pedía 16 o 17 mil”. Esa diferencia levantó sospechas y terminó por afectar su confianza. “Le pedí que me mostrara los contratos, pero nunca lo hizo. Aun así, seguía confiando en él… pero ya no era igual”, agregó, dejando ver que el cariño no bastó para salvar la amistad.