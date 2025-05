Ricky Trevitazo expone detalles sobre su pelea por dinero con Luigui Carbajal: "Él cobraba el doble"

Ricky Trevitazo, exintegrante de Skándalo decidió contar su verdad en el sillón rojo de Beto Ortiz, revelando detalles íntimos y dolorosos sobre la ruptura de su amistad con Luigui Carbajal, con quien compartió más de dos décadas de carrera artística. Las tensiones entre ambos, según relató, estallaron a raíz de problemas financieros dentro de la agrupación.

Aunque la relación entre Ricky y Luigui parecía inquebrantable, los negocios terminaron por fracturar un lazo que consideraban familiar. La mezcla de amistad y trabajo, sumada a supuestas irregularidades económicas, llevó a Ricky a alejarse definitivamente de quien consideraba su “mejor amigo”.

Conflicto de dinero entre Ricky Trevitazo y Luigui Carbajal

“Todo fue bien chévere hasta que decidimos trabajar juntos”, dijo Ricky, al recordar cómo la amistad empezó a deteriorarse cuando comenzaron a compartir responsabilidades económicas. Según relató, los promotores preferían cerrar contratos con él porque consideraban que Luigui cobraba tarifas elevadas: “Me llamaban a mí: ‘Hemos llamado a Luigui, pero cobra muy caro’. Pero lo mismo que te voy a cobrar yo, te va a cobrar Luigui”, les respondía. Sin embargo, las cifras no coincidían: “Me decían que él cobraba el doble. A las finales les decía que lo demuestren”.

Beto le pidió cifras y Ricky no titubeó: “En provincia, algo de 10 mil, 12 mil soles, y el promotor me decía que él cobraba 16 mil, 17 mil soles”. Aunque intentó mantener la calma y la confianza, las contradicciones lo llevaron a pedir explicaciones: “Le exigí que me muestre (los papeles), pero seguía con él”. La desconfianza ya se había instalado, y el cariño que sentía por Luigui no fue suficiente para sostener la relación.

Desorden financiero y la amistad rota entre Ricky Trevitazo y Luigui Carbajal

Ricky confesó que el último concierto que realizaron juntos fue el punto de no retorno: “Hubo un desequilibrio que no me pareció, pero igual trataba de sustentarlo, pero yo no lo creía”. Buscando una explicación clara, decidió contratar a un asesor externo: “Llevé a un asesor y me dijo que había un desorden”. Ese diagnóstico confirmó sus sospechas y aceleró la ruptura.

“Entre el momento en el que tenía que arreglar ese desorden, nosotros dos nos peleamos. Yo le dije: ‘Deja todo ahí, ya no quiero saber nada. Dame todo lo que me tengas que dar y aquí no quiero ni tu amistad, ni saber nada de ti’”, sentenció Ricky, visiblemente dolido. Así cerró el capítulo de una relación marcada por el afecto, pero fracturada por el dinero.