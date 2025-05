Ricky Trevitazo impacta al revelar que los integrantes de Skándalo estuvieron presos en Ecuador: “Nos fuimos corriendo”

Ricky Trevitazo sorprendió en la segunda pregunta de su participación en ‘El valor de la verdad’, cuando Beto Ortiz le consultó si los integrantes de Skándalo habían estado presos en Ecuador. El cantante respondió que sí, y el polígrafo confirmó que decía la verdad.

El cantante relató que el incidente ocurrió en 1999, cuando la agrupación se encontraba alojada en un hotel de ese país tras una presentación. Contó que tenían bastante alcohol, pero no gaseosa, así que decidieron salir a comprar una. Sin embargo, no imaginaron que en los alrededores del lugar había varias mujeres y travestis que trabajaban como damas de compañía, lo que desencadenó una situación inesperada.

Ricky Trevitazo revela que agredió a travesti

Según relató Ricky Trevitazo en ‘El valor de la verdad’, durante una gira en Ecuador a finales de los años 90, él y sus compañeros de Skándalo protagonizaron un violento episodio en la vía pública. “Éramos jóvenes, estábamos en nuestra mejor etapa”, comentó el cantante.

Todo comenzó cuando una de las trabajadoras sexuales que se encontraban en la calle comenzó a coquetear con Luigui Carbajal, lo que este tomó muy mal. “Luigui reaccionó insultándolo”, recordó Trevitazo. La situación escaló rápidamente cuando, según su versión, la travesti involucrada respondió bajándose el pantalón para provocarlo aún más.

Fue entonces cuando Ricky decidió intervenir de forma violenta: “Agarré un palo del suelo y le di un palazo en la pierna. Se cayó del dolor, y nosotros corrimos de regreso al hospedaje, muertos de risa”, comentó.

Ricky Trevitazo revela que metieron presos a integrantes de Skándalo por agresión

Fue entonces que, al rato, 4 policías ingresaron a la habitación donde estaban hospedados los integrantes de Skándalo, para pedirles sus documentos. “Luigui se achoró y uno de los policías le metió un cachetadón que hasta a mí me dolió. Me dio pena”, contó Trevitazo. En ese momento, algunos de los chicos estaban durmiendo, pero eso no impidió que los esposaran a todos.

Ricky recordó que intentó una estrategia para salir del apuro: les pidió a sus compañeros que se pusieran de acuerdo y dijeran todos la misma edad, ya sea que eran mayores o menores. Pero no resultó.

“Me llamaron a mí y dije que tenía 20. Luego llamaron a Luis Sánchez y dijo que tenía 17… más ca… ese. Después mi hermano dijo que tenía 18 y ahí nos fregamos”, confesó entre risas. Finalmente, fueron llevados a la comisaría conocida como La Lagartera a las 4 de la mañana y, gracias a Roly Ortiz, lograron salir a las 11.

Sin embargo, no todos tuvieron la misma suerte. Según Trevitazo, Luigui Carbajal fue enviado a una especie de Maranguita en Ecuador, donde estuvo retenido tres días porque no podían procesarlo debido a una huelga. Cuando salió todos se abrazaron y lloraron juntos.