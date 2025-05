Ricky Trevitazo participará en 'El valor de la verdad', que se emitirá este domingo 18 de mayo en Panamericana TV en vivo. En esta edición del programa conducido por Beto Ortiz, el cantante responderá preguntas sobre su paso por el grupo Skándalo y sobre el distanciamiento con Luigui Carbajal.

Lo que parecía una entrevista personal tomó un giro inesperado cuando Luigui apareció sorpresivamente en el set, generando un tenso reencuentro. Ambos revivieron la disputa económica vinculada al concierto por los 25 años de la agrupación, tema que, según Trevitazo, marcó el final de una amistad de más de 20 años.

¿Qué preguntas responderá Ricky Trevitazo en 'El valor de la verdad'?

El próximo episodio de 'El valor de la verdad' promete ser uno de los más intensos, ya que Ricky Trevitazo, exintegrante del grupo Skándalo, se sentará en el sillón rojo para hablar sin filtros sobre su distanciamiento con Luigui Carbajal. Según el avance del programa, también se abordará la supuesta mala relación del cantante con sus excompañeros. Una de las preguntas más comentadas será: “¿Te aprovechabas de tus compañeros de Skándalo?”, una acusación que ha circulado durante años y que Ricky responderá tras pasar por el polígrafo.

Uno de los momentos más tensos se producirá cuando se aborde el tema que habría marcado el fin de la amistad entre Ricky Trevitazo y Luigui Carbajal, relacionado con una disputa económica por el manejo del dinero del concierto del reencuentro de la agrupación. En este contexto, una de las preguntas clave que se le hará a Trevitazo será: “¿Te peleaste con Luigui por dinero?”.

Ricky Trevitazo se enfrenta a Luigui Carbajal en 'El valor de la verdad'

Ricky Trevitazo se sentará en el sillón rojo de 'El valor de la verdad' para hablar abiertamente sobre el quiebre de su amistad con Luigui Carbajal, su excompañero en el grupo Skándalo. En el adelanto del programa, se reveló la inesperada presencia de Luigui en el set, dando paso a un reencuentro cargado de emociones. Cara a cara, ambos protagonizaron uno de los momentos más intensos de la emisión marcado por reclamos y lágrimas.

Durante su conversación con Beto Ortiz, Ricky Trevitazo no pudo evitar quebrarse al referirse a lo que considera una traición que puso fin a una amistad de años. “Nunca vi una factura, un contrato. ¿Cómo me demuestras a mí que has invertido?”, expresó, cuestionando la transparencia de su examigo en la gestión del dinero del concierto realizado en noviembre de 2024.

Por su parte, Luigui Carbajal también se mostró muy dolido y respondió: “Sé que le comieron la cabeza por cosas que le dijeron y lo envenenaron”, sugiriendo que terceras personas habrían influido en el distanciamiento entre ambos.