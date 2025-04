Susana Alvarado y Paco Bazán aún no oficializan su relación. Foto: composición LR/difusión/TikTok

Susana Alvarado y Paco Bazán aún no oficializan su relación. Foto: composición LR/difusión/TikTok

Susana Alvarado, una de las voces más queridas del grupo Corazón Serrano, llamó la atención, esta vez no por su música, sino por un video que compartió en sus redes sociales y que ha sido interpretado como una indirecta para Paco Bazán. La artista, que recientemente estuvo de vacaciones en República Dominicana con el conductor de 'El deportivo en otra cancha', ha retomado su agenda de conciertos con fuerza, pero no ha dejado de sorprender a sus seguidores con contenido personal.

Susana Alvarado publica video inesperado tras viaje con Paco Bazán

En el clip, la cantante aparece simulando que canta uno de los temas más populares del repertorio del grupo piurano, titulado 'Lo siento', mientras realiza graciosas muecas que llamaron la atención del público. Pero lo que realmente encendió las alarmas fue la parte final del tema, en el que el animador del show le dice que ya ni recuerda su nombre, a lo que Susana Alvarado responde con firmeza: “¿Ya para qué pues? ya tuviste tu oportunidad y no la supiste aprovechar, ahora apechuga nomás, ¿si o no?”

La frase “apechuga nomás” no pasó desapercibida para nadie, ya que se popularizó en el mundo del espectáculo gracias a Tilsa Lozano, y fue rápidamente interpretada como un dardo dirigido al exfutbolista Paco Bazán. Además, en el video, Susana Alvarado aparece sosteniendo su licencia de conducir, lo que generó más comentarios entre los internautas: “Ahora sí podrá manejar bien a Paquito”, escribió una seguidora en tono sarcástico.

Los usuarios en redes sociales no tardaron en reaccionar. Comentarios como “Es una indirecta para la mamá de los hijos de Paquito” y “Susana nos enseña a no sufrir por nadie” inundaron las plataformas. La vocalista no ha respondido directamente a las interpretaciones, pero su actitud relajada y segura parece dejar claro que está enfocada en su carrera y en disfrutar del momento.